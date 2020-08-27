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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2026202720282029

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
36
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:39

  klug написав:
  Shaman написав:раньше Моно нравился, что после пополнение сразу пересчитывал сумму задолженности по грейсу.
сегодня утром пополнил - цифры не изменились. это теперь как в Привате - раз в сутки пересчет? или какие-то временные глюки?

Раніше - це коли? З мого досвіду Моно завжди оновлював суму вночі, у той же час, Прихват зараз оновлює майже миттєво (принаймні на телефоні).


месяц назад, в прошлое пополнение и во все предыдущие
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:39

Shaman
Сегодня днём пополнял - пересчитало мгновенно!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:41

Re: Monobank

Shaman написав:или какие-то временные глюки?
глюк, мабуть. Щойно закинув і сума миттєво зменшилася.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:48

  Vorlon написав:Shaman
Сегодня днём пополнял - пересчитало мгновенно!


значит глюк - подождем завтра)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:15

Shaman cпросите в поддержке, может там что-то не так пошло
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:34

  omb написав:Shaman cпросите в поддержке, может там что-то не так пошло


если завтра не исправится, то обращусь
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:14

Попытался через приложение перевести денег на карту Приватбанка (не свою). Через несколько секунд платёж был отменен. Никто не знает, почему это может быть?
Карта черная, средства собственные.
Через sendmoney.pb ушёл, правда, уже не с этой карты. То есть принимающая карта рабочая.
M-Audio
 
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