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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 21:39
klug написав: Shaman написав:
раньше Моно нравился, что после пополнение сразу пересчитывал сумму задолженности по грейсу.
сегодня утром пополнил - цифры не изменились. это теперь как в Привате - раз в сутки пересчет? или какие-то временные глюки?
Раніше - це коли? З мого досвіду Моно завжди оновлював суму вночі, у той же час, Прихват зараз оновлює майже миттєво (принаймні на телефоні).
месяц назад, в прошлое пополнение и во все предыдущие
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Shaman
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:39
Shaman
Сегодня днём пополнял - пересчитало мгновенно!
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Vorlon
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:41
Shaman написав:или какие-то временные глюки?
глюк, мабуть. Щойно закинув і сума миттєво зменшилася.
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stryzhko
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:48
Vorlon написав:Shaman
Сегодня днём пополнял - пересчитало мгновенно!
значит глюк - подождем завтра)
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Shaman
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Додано: Чет 27 сер, 2020 22:15
Shaman cпросите в поддержке, может там что-то не так пошло
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Чет 27 сер, 2020 22:34
omb написав:Shaman
cпросите в поддержке, может там что-то не так пошло
если завтра не исправится, то обращусь
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Shaman
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:14
Попытался через приложение перевести денег на карту Приватбанка (не свою). Через несколько секунд платёж был отменен. Никто не знает, почему это может быть?
Карта черная, средства собственные.
Через sendmoney.pb ушёл, правда, уже не с этой карты. То есть принимающая карта рабочая.
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M-Audio
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:24
M-Audio написав:
Попытался через приложение перевести денег на карту Приватбанка (не свою). Через несколько секунд платёж был отменен. Никто не знает, почему это может быть?
Карта черная, средства собственные.
Через sendmoney.pb ушёл, правда, уже не с этой карты. То есть принимающая карта рабочая.
Аналогично вчера. Только на карту Альфа... Странно. Пришлось с моно на монокарту бросать.
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jay2009
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:12
никто, разве шо гр.калиостро
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v57
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