Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:24

Возможно понижение ставки по карте это осознанный шаг банка.Сейчас карта уже конкурирует со срочными депозитами: при выборе хранить ли деньги год под 11% или держать на карте под 10% с возможностью в любой момент пойти купить валюту, айфон или билет в Турция - я и наверное не только я выберу карту. Тоесть банк не может распоряжаться деньгами на карте так как он распоряжается депозитными деньгами. А процент интереса то одинаков.Монобанк снижает ставку на карте до 7.Те кому важна мобильность и доступность денег вполне возможно уходят в другой банк. Но Монобанк ничего особо не теряет - они просто держали деньги на карте, заработка на интерченже не давали, возможности использовать их деньги для кредитования не было.Те же кто захочет остаться в банке будут вынуждены переложить деньги на срочные депозиты чтобы сохранить ставку 10%, как опять же сделал я. А это как раз очень выгодно банку так как даст ему больше денег для кредитования.Так что Монобанк врядли сильно расстроится что кто-то уйдет. И будет очень рад новым депозитам.П.С.Прошерстил с утра и мелки и крупные банки. У большинства есть те или иные неудобства. Лично мне в падлу бегать каждый раз в отделение с наличкой, а у очень многих банков с вроде бы выгодными ставками - комиссия за безналичное пополнение от 0,5 до 1%. Один единственный банк без комиссии оказался без филиала в моём городе: поездка в Днепр или Киев врядли перекроется процентами по депозиту настолько чтобы это было оправдано.