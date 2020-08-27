klug написав:
Раніше - це коли? З мого досвіду Моно завжди оновлював суму вночі, у той же час, Прихват зараз оновлює майже миттєво (принаймні на телефоні).
месяц назад, в прошлое пополнение и во все предыдущие
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 21:39
месяц назад, в прошлое пополнение и во все предыдущие
Додано: Чет 27 сер, 2020 21:41
Re: Monobank
глюк, мабуть. Щойно закинув і сума миттєво зменшилася.
Додано: Чет 27 сер, 2020 21:48
Додано: Чет 27 сер, 2020 22:15
Shaman cпросите в поддержке, может там что-то не так пошло
Кешбечные карты!
Додано: Чет 27 сер, 2020 22:34
Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:14
Попытался через приложение перевести денег на карту Приватбанка (не свою). Через несколько секунд платёж был отменен. Никто не знает, почему это может быть?
Карта черная, средства собственные.
Через sendmoney.pb ушёл, правда, уже не с этой карты. То есть принимающая карта рабочая.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:24
Аналогично вчера. Только на карту Альфа... Странно. Пришлось с моно на монокарту бросать.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:24
Re: Monobank
Возможно понижение ставки по карте это осознанный шаг банка.
Сейчас карта уже конкурирует со срочными депозитами: при выборе хранить ли деньги год под 11% или держать на карте под 10% с возможностью в любой момент пойти купить валюту, айфон или билет в Турция - я и наверное не только я выберу карту. Тоесть банк не может распоряжаться деньгами на карте так как он распоряжается депозитными деньгами. А процент интереса то одинаков.
Монобанк снижает ставку на карте до 7.
Те кому важна мобильность и доступность денег вполне возможно уходят в другой банк. Но Монобанк ничего особо не теряет - они просто держали деньги на карте, заработка на интерченже не давали, возможности использовать их деньги для кредитования не было.
Те же кто захочет остаться в банке будут вынуждены переложить деньги на срочные депозиты чтобы сохранить ставку 10%, как опять же сделал я. А это как раз очень выгодно банку так как даст ему больше денег для кредитования.
Так что Монобанк врядли сильно расстроится что кто-то уйдет. И будет очень рад новым депозитам.
П.С.
Прошерстил с утра и мелки и крупные банки. У большинства есть те или иные неудобства. Лично мне в падлу бегать каждый раз в отделение с наличкой, а у очень многих банков с вроде бы выгодными ставками - комиссия за безналичное пополнение от 0,5 до 1%. Один единственный банк без комиссии оказался без филиала в моём городе: поездка в Днепр или Киев врядли перекроется процентами по депозиту настолько чтобы это было оправдано.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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