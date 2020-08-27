Vorlon написав:lloydbanksua Ясно, понятно. Принцип важнее. Всё - не лукавьте. Кэшбекам Форварда нету полноценных аналогов, особенно за кредитные. Страховка и у меня была на кредитку - снял корону и приехал расторг.
Я вам за одно, вы за другое. Нравится, когда об вас вытирают ноги - ваше право.
Согласен. Простого "человека с улицы" разведут как цыгане на вокзале. Это нельзя назвать клиентоориентированностью. Пока ставки и кешбек на уровне - пользуемся. В других случаях не рекомендовал бы.
Например депозиты только выношу. Пока только карты могут удержать
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
M-Audio написав:Попытался через приложение перевести денег на карту Приватбанка (не свою). Через несколько секунд платёж был отменен. Никто не знает, почему это может быть? Карта черная, средства собственные. Через sendmoney.pb ушёл, правда, уже не с этой карты. То есть принимающая карта рабочая.
Было такое. Оказалось, что приватовская карта, на кототрую пересылал, уже перевыпущена на другую. Если слал с Привата, то они без всякого уведомления автоматом зачисляли на новую. А если с Моно, то деньги уходили и сразу возвращались.
Те кому важна мобильность и доступность денег вполне возможно уходят в другой банк. Но Монобанк ничего особо не теряет - они просто держали деньги на карте, заработка на интерченже не давали, возможности использовать их деньги для кредитования не было.
Що за дурню ви вчергове пишете? Як це банк не має змоги використовувати для кредитування залишки на поточних рахунках? Пр вашому що банк ïх тримає на коррахунку в НБУ чи готiвкою в касi? А по вашому кредитування у монi яке? Хiба довготермiнове переважа? Чи иоже все таки кредитування через кредитнi картки яке обертається в основному в межах 30-45 днiв. Для нього по вашому банк спецiально залучає термiновi депо iгноруючи наявнi залишки поточних?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien написав:Як це банк не має змоги використовувати для кредитування залишки на поточних рахунках?
Наверное так что допустим сегодня утром у меня 60000, а через час у меня 0. Используй, на всю катушку 0 грн.
Но дело даже не в ноле, а в том что утром никто не знал что будет именно так, в Монобанке уж так точно. Допустим они прокредитовали кого-то на мои 60000 гривен, а тут бац - и я их сам потратил. И что дальше?
В тоже время деньги на депозите, особенно если это депозит без досрочного прекращения - зафиксированы гвоздями-соткой и никуда не денутся - кредитуй сколько хочешь.
Alien написав:Що за дурню ви вчергове пишете?
Этот вопрос надо было задать самому себе сразу после написания поста.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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