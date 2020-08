Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.

lloydbanksua написав: Vorlon написав: lloydbanksua Ясно, понятно. Принцип важнее. Всё - не лукавьте. Кэшбекам Форварда нету полноценных аналогов, особенно за кредитные. Страховка и у меня была на кредитку - снял корону и приехал расторг.

Я вам за одно, вы за другое. Нравится, когда об вас вытирают ноги - ваше право.

Я вам за одно, вы за другое. Нравится, когда об вас вытирают ноги - ваше право. Я вам за одно, вы за другое. Нравится, когда об вас вытирают ноги - ваше право.

Согласен. Простого "человека с улицы" разведут как цыгане на вокзале. Это нельзя назвать клиентоориентированностью.

Пока ставки и кешбек на уровне - пользуемся.

В других случаях не рекомендовал бы.



Согласен. Простого "человека с улицы" разведут как цыгане на вокзале. Это нельзя назвать клиентоориентированностью.Пока ставки и кешбек на уровне - пользуемся.В других случаях не рекомендовал бы.Например депозиты только выношу. Пока только карты могут удержать

Карта черная, средства собственные.

Через sendmoney.pb ушёл, правда, уже не с этой карты. То есть принимающая карта рабочая. Попытался через приложение перевести денег на карту Приватбанка (не свою). Через несколько секунд платёж был отменен. Никто не знает, почему это может быть?Карта черная, средства собственные.Через sendmoney.pb ушёл, правда, уже не с этой карты. То есть принимающая карта рабочая.

Было такое. Оказалось, что приватовская карта, на кототрую пересылал, уже перевыпущена на другую.

Те кому важна мобильность и доступность денег вполне возможно уходят в другой банк. Но Монобанк ничего особо не теряет - они просто держали деньги на карте, заработка на интерченже не давали, возможности использовать их деньги для кредитования не было.

Що за дурню ви вчергове пишете? Як це банк не має змоги використовувати для кредитування залишки на поточних рахунках? Пр вашому що банк ïх тримає на коррахунку в НБУ чи готiвкою в касi? А по вашому кредитування у монi яке? Хiба довготермiнове переважа? Чи иоже все таки кредитування через кредитнi картки яке обертається в основному в межах 30-45 днiв. Для нього по вашому банк спецiально залучає термiновi депо iгноруючи наявнi залишки поточних? Що за дурню ви вчергове пишете? Як це банк не має змоги використовувати для кредитування залишки на поточних рахунках? Пр вашому що банк ïх тримає на коррахунку в НБУ чи готiвкою в касi? А по вашому кредитування у монi яке? Хiба довготермiнове переважа? Чи иоже все таки кредитування через кредитнi картки яке обертається в основному в межах 30-45 днiв. Для нього по вашому банк спецiально залучає термiновi депо iгноруючи наявнi залишки поточних? 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 487 З нами з: 12.01.20 Подякував: 26 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:58 Re: Monobank Alien написав: Як це банк не має змоги використовувати для кредитування залишки на поточних рахунках? Як це банк не має змоги використовувати для кредитування залишки на поточних рахунках?

Наверное так что допустим сегодня утром у меня 60000, а через час у меня 0. Используй, на всю катушку 0 грн.



Но дело даже не в ноле, а в том что утром никто не знал что будет именно так, в Монобанке уж так точно. Допустим они прокредитовали кого-то на мои 60000 гривен, а тут бац - и я их сам потратил. И что дальше?



В тоже время деньги на депозите, особенно если это депозит без досрочного прекращения - зафиксированы гвоздями-соткой и никуда не денутся - кредитуй сколько хочешь.



Alien написав: Що за дурню ви вчергове пишете? Що за дурню ви вчергове пишете?

Этот вопрос надо было задать самому себе сразу после написания поста. Наверное так что допустим сегодня утром у меня 60000, а через час у меня 0. Используй, на всю катушку 0 грн.Но дело даже не в ноле, а в том что утром никто не знал что будет именно так, в Монобанке уж так точно. Допустим они прокредитовали кого-то на мои 60000 гривен, а тут бац - и я их сам потратил. И что дальше?В тоже время деньги на депозите, особенно если это депозит без досрочного прекращения - зафиксированы гвоздями-соткой и никуда не денутся - кредитуй сколько хочешь.Этот вопрос надо было задать самому себе сразу после написания поста.

