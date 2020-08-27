Vorlon написав:lloydbanksua Ясно, понятно. Принцип важнее. Всё - не лукавьте. Кэшбекам Форварда нету полноценных аналогов, особенно за кредитные. Страховка и у меня была на кредитку - снял корону и приехал расторг.
Я вам за одно, вы за другое. Нравится, когда об вас вытирают ноги - ваше право.
Согласен. Простого "человека с улицы" разведут как цыгане на вокзале. Это нельзя назвать клиентоориентированностью. Пока ставки и кешбек на уровне - пользуемся. В других случаях не рекомендовал бы.
Например депозиты только выношу. Пока только карты могут удержать
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
M-Audio написав:Попытался через приложение перевести денег на карту Приватбанка (не свою). Через несколько секунд платёж был отменен. Никто не знает, почему это может быть? Карта черная, средства собственные. Через sendmoney.pb ушёл, правда, уже не с этой карты. То есть принимающая карта рабочая.
Было такое. Оказалось, что приватовская карта, на кототрую пересылал, уже перевыпущена на другую. Если слал с Привата, то они без всякого уведомления автоматом зачисляли на новую. А если с Моно, то деньги уходили и сразу возвращались.
Те кому важна мобильность и доступность денег вполне возможно уходят в другой банк. Но Монобанк ничего особо не теряет - они просто держали деньги на карте, заработка на интерченже не давали, возможности использовать их деньги для кредитования не было.
Що за дурню ви вчергове пишете? Як це банк не має змоги використовувати для кредитування залишки на поточних рахунках? Пр вашому що банк ïх тримає на коррахунку в НБУ чи готiвкою в касi? А по вашому кредитування у монi яке? Хiба довготермiнове переважа? Чи иоже все таки кредитування через кредитнi картки яке обертається в основному в межах 30-45 днiв. Для нього по вашому банк спецiально залучає термiновi депо iгноруючи наявнi залишки поточних?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien написав:Як це банк не має змоги використовувати для кредитування залишки на поточних рахунках?
Наверное так что допустим сегодня утром у меня 60000, а через час у меня 0. Используй, на всю катушку 0 грн.
Но дело даже не в ноле, а в том что утром никто не знал что будет именно так, в Монобанке уж так точно. Допустим они прокредитовали кого-то на мои 60000 гривен, а тут бац - и я их сам потратил. И что дальше?
В тоже время деньги на депозите, особенно если это депозит без досрочного прекращения - зафиксированы гвоздями-соткой и никуда не денутся - кредитуй сколько хочешь.
Alien написав:Що за дурню ви вчергове пишете?
Этот вопрос надо было задать самому себе сразу после написания поста.
Мой пост не содержал утверждений, тем более категорических. Мой пост опускал некоторые детали так как это просто мысли в ветке форума, а не юридическое или техническое всестороннее описание. Но ты ринулся доказывать мне кто остатки на картах можно использовать для кредитования. Можно конечно, но совсем не так как средства на депозитах. Это и была главная мысль.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Alien написав:Як це банк не має змоги використовувати для кредитування залишки на поточних рахунках?
Наверное так что допустим сегодня утром у меня 60000, а через час у меня 0. Используй, на всю катушку 0 грн.
Но дело даже не в ноле, а в том что утром никто не знал что будет именно так, в Монобанке уж так точно. Допустим они прокредитовали кого-то на мои 60000 гривен, а тут бац - и я их сам потратил. И что дальше?
В тоже время деньги на депозите, особенно если это депозит без досрочного прекращения - зафиксированы гвоздями-соткой и никуда не денутся - кредитуй сколько хочешь.
Alien написав:Що за дурню ви вчергове пишете?
Этот вопрос надо было задать самому себе сразу после написания поста.
Мой пост не содержал утверждений, тем более категорических. Мой пост опускал некоторые детали так как это просто мысли в ветке форума, а не юридическое или техническое всестороннее описание. Но ты ринулся доказывать мне кто остатки на картах можно использовать для кредитования. Можно конечно, но совсем не так как средства на депозитах. Это и была главная мысль.
OMG Alien пише правильні речі, що поточні кошти також використовуються для кредитування, а Ви вирішили, що 1 клієнт, наприклад з 1000 таких же, впливає на кредитування банку перевівши свої кошти. Маячня.
Маячня это считать что остатки на картах доступны банку в той же мере в которой доступны деньги находящиеся на депозитах.
Вы оба ничего не поняли из прочитанного и пытаетесь спорить с тем что сами за меня додумали.
Цитую ВАС "...возможности использовать их деньги для кредитования не было", так що саме я додумав???? Я кажу що є така можливість, чи Ви думаєте, що перед видачею кожної кредитки монокошенята сидять і чекають нового депозита з тим же строком і той же сумою, що кредитка? А якщо кредитка діє 2 роки, а депозит 1 рік? Що робити?
Маячня это считать что остатки на картах доступны банку в той же мере в которой доступны деньги находящиеся на депозитах.
Вы оба ничего не поняли из прочитанного и пытаетесь спорить с тем что сами за меня додумали.
Просто ви намагаєтесь писати з питань у яких ніц не петраєте (банківська справа). А тим хто хоч трошки знайомий про що мова - подібні ствердження дуже ріжуть око. Адже загальновідомо, що залишки на поточних рахунках є ласим шматком пирога для будь-якого банку і банки спеціально навіть розробляються заходи для нарощення таких залишків. Підхід що клієнт зніме усе в нуль може й розглядає банк, який має від сили 2-3 клієнтів - тоді ризик дійсно великий. Банк який наростив клієнську базу з нормальними залишками на поточних рахунках розуміє, що одночасно "піково" можуть забрати кошти не більше 10-15 % клієнтів - ці кошти зазвичай і резервуються на коррахунку в якості обов'язкових резервів, решта використовується для кредитування. А у нормально працюючого кошти зазвичай ті 10% що частина клієнтів знімає в той же день 10% клієнтів і заводить. Точно не пам'ятаю - здається це називається щось на кшалт умовно-постійні ресурси. І вони безумовно в кредитуванні приймають участь, щоб там хто собі не надумував
Востаннє редагувалось Alien в П'ят 28 сер, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo