Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:58

Alien написав: Як це банк не має змоги використовувати для кредитування залишки на поточних рахунках? Як це банк не має змоги використовувати для кредитування залишки на поточних рахунках?

Alien написав: Що за дурню ви вчергове пишете? Що за дурню ви вчергове пишете?

Это и была главная мысль.

Наверное так что допустим сегодня утром у меня 60000, а через час у меня 0. Используй, на всю катушку 0 грн.Но дело даже не в ноле, а в том что утром никто не знал что будет именно так, в Монобанке уж так точно. Допустим они прокредитовали кого-то на мои 60000 гривен, а тут бац - и я их сам потратил. И что дальше?В тоже время деньги на депозите, особенно если это депозит без досрочного прекращения - зафиксированы гвоздями-соткой и никуда не денутся - кредитуй сколько хочешь.Этот вопрос надо было задать самому себе сразу после написания поста.Мой пост не содержал утверждений, тем более категорических. Мой пост опускал некоторые детали так как это просто мысли в ветке форума, а не юридическое или техническое всестороннее описание. Но ты ринулся доказывать мне кто остатки на картах можно использовать для кредитования. Можно конечно, но совсем не так как средства на депозитах.