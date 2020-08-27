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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2028202920302031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
36
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:55

Re: Monobank

  Rimlyanin1 написав:Цитую ВАС "...возможности использовать их деньги для кредитования не было", так що саме я додумав????

Тоесть я должен подробно расписывать для каких видов кредитования какие деньги можно использовать? На форуме? В сообщении которое просто содержит мысли о том какие мотивы были у банка снизить процент по карте?

Больше в тексте тебя ничего не привлекло, да?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mustbe написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Маячня это считать что остатки на картах доступны банку в той же мере в которой доступны деньги находящиеся на депозитах.

Ещё больший бред - считать, что они банку не доступны, и он ими не пользуется

Да, именно это я утверджал. Ещё один давний боец-с-мельницами вступил в битву.
Тут не битва, а избиение :) Есть такое понятие теория больших чисел, по которой есть вся статистика, какие группы людей как себя ведут - и банку очень легко посчитать, сколько у него будет доступных денег и остатки на счете - это его мегабонус.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:16

Re: Monobank

  omb написав:и банку очень легко посчитать, сколько у него будет доступных денег и остатки на счете

Так я и говорю что банк посчитал невыгодным 10% на остаток на карте в сравнении с 10% на месяц на депозите. Но депозит под 10% никто не откроет если есть 10% на карте.

Банк простимулировал переход на депозиты. Потому и 7%, а не к примеру 9,5% потому что разница была бы невелика.

Так понятно?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:19

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mustbe написав:Ещё больший бред - считать, что они банку не доступны, и он ими не пользуется

Да, именно это я утверджал. Ещё один давний боец-с-мельницами вступил в битву.

Не пишите глупости - тогда никто не будет их оспаривать
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:22

Re: Monobank

  mustbe написав:Не пишите глупости - тогда никто не будет их оспаривать

Возьми себе за правило. Вот прямо с этого момента.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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