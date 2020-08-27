Rimlyanin1 написав:Цитую ВАС "...возможности использовать их деньги для кредитования не было", так що саме я додумав????
Тоесть я должен подробно расписывать для каких видов кредитования какие деньги можно использовать? На форуме? В сообщении которое просто содержит мысли о том какие мотивы были у банка снизить процент по карте?
Больше в тексте тебя ничего не привлекло, да?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh написав:Маячня это считать что остатки на картах доступны банку в той же мере в которой доступны деньги находящиеся на депозитах.
Ещё больший бред - считать, что они банку не доступны, и он ими не пользуется
Да, именно это я утверджал. Ещё один давний боец-с-мельницами вступил в битву.
Тут не битва, а избиение Есть такое понятие теория больших чисел, по которой есть вся статистика, какие группы людей как себя ведут - и банку очень легко посчитать, сколько у него будет доступных денег и остатки на счете - это его мегабонус.