Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:55
Rimlyanin1 написав:
Цитую ВАС "...возможности использовать их деньги для кредитования не было", так що саме я додумав????
Тоесть я должен подробно расписывать для каких видов кредитования какие деньги можно использовать? На форуме? В сообщении которое просто содержит мысли о том какие мотивы были у банка снизить процент по карте?
Больше в тексте тебя ничего не привлекло, да?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:00
И новые 200грн.терминалы IBox и др.банков не принимают
alexandr_140854
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:13
vitaliy_berdinskikh написав: mustbe написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Маячня это считать что остатки на картах доступны банку в той же мере в которой доступны деньги находящиеся на депозитах.
Ещё больший бред -
считать, что они банку не доступны, и он ими не пользуется
Да, именно это я утверджал. Ещё один давний боец-с-мельницами вступил в битву.
Тут не битва, а избиение
Есть такое понятие теория больших чисел, по которой есть вся статистика, какие группы людей как себя ведут - и банку очень легко посчитать, сколько у него будет доступных денег и остатки на счете - это его мегабонус.
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omb
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:16
omb написав:
и банку очень легко посчитать, сколько у него будет доступных денег и остатки на счете
Так
я и говорю что банк посчитал невыгодным 10% на остаток на карте в сравнении с 10% на месяц на депозите
. Но депозит под 10% никто не откроет если есть 10% на карте.
Банк
простимулировал
переход на депозиты. Потому и 7%, а не к примеру 9,5% потому что разница была бы невелика.
Так понятно?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:19
vitaliy_berdinskikh написав: mustbe написав:
Ещё больший бред -
считать, что они банку не доступны, и он ими не пользуется
Да, именно это я утверджал. Ещё один давний боец-с-мельницами вступил в битву.
Не пишите глупости - тогда никто не будет их оспаривать
mustbe
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:01
vitaliy_berdinskikh написав: omb написав:
и банку очень легко посчитать, сколько у него будет доступных денег и остатки на счете
Так
я и говорю что банк посчитал невыгодным 10% на остаток на карте в сравнении с 10% на месяц на депозите
. Но депозит под 10% никто не откроет если есть 10% на карте.
Банк
простимулировал
переход на депозиты. Потому и 7%, а не к примеру 9,5% потому что разница была бы невелика.
Так понятно?
так понятно, только 10% на свободный остаток и 10% на долгом депозите в гривне - это как говорится в Одессе две большие разницы
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:08
omb написав:
так понятно, только 10% на свободный остаток и 10% на долгом депозите в гривне - это как говорится в Одессе две большие разницы
Так не! На
одномесячном
10%
. Но конечно мало кто соблазнится если есть 10% на карте.
На трехмесячном уже 10,2% - пусть и малая, но прибавка.
А долгий депозит в гривне это сейчас удел немногих оптимистов. И потому что это надо очень сильно верить в гривну и потому что там всего лишь 11%, тоесть за риск и срок надбавка ну просто смешная.
Востаннє редагувалось
vitaliy_berdinskikh
в П'ят 28 сер, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:16
подталкивают в сторону банки
там же сколько 10? 11? не помню
v57
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:18
v57, % по банке с сентября тоже режут.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:30
Точнее не режут, а уточнили, что проценты на остаток по карте и банке всегда равны.
Vorlon
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