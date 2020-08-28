Vorlon написав:Точнее не режут, а уточнили, что проценты на остаток по карте и банке всегда равны.
Так само, як і курсова прив'язка до Прихвата - "завжди" на даний момент. Зв'язок між ними абсолютно умовний, а формально - це різні тарифи і ніщо не заважає змінювати їх не синхронно, якщо буде така потреба/бажання.
MASolomko написав:v57, % по банке с сентября тоже режут.
В том числе, и на ранее открытые банки режут задним числом?!
Так! ДКБО, як завжди, написано через дупу:
Нарахування процентів за Сервісом накопичення Банка починається з дня, наступного за днем підписання Заяви Клієнта за Сервісом накопичення Банка, за умови надходження на Рахунок Сервісу накопичення Банка грошових коштів, до дня, що передує списанню коштів з Рахунку Сервісу накопичення Банка, та здійснюється за кожний календарний день, виходячи з фактичної кількості днів у році, за ставкою, що зазначається у Заяві Клієнта за Сервісом накопичення Банка та є чинною на дату укладення Договору (підписання Заяви Клієнта за Сервісом накопичення Банка). День списання (повернення) коштів з Рахунку Сервісу накопичення Банка в період розрахунку процентів не входить
Але:
4. Банк має право в односторонньому порядку змінити процентну ставку за Сервісом накопичення Банка шляхом внесення змін до Тарифів. У разі зменшення або збільшення Банком розміру процентів за Сервісом накопичення Банка, новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до зменшення /збільшення процентів, зі спливом одного дня з моменту опублікування нової версії Тарифів на сторінці проекту в мережі Інтернет - http://www.monobank.ua .
На мою думку, ці 2 пункти суперечать один одному, бо, з одного боку, пишуть, що нарахування відбувається на відсоток на дату укладання, що вказаний у заяві, а і з іншого - на відсоток, що вказаний у поточних у тарифах.
omb написав:klug та нет противоречия, на момент подписания ставка, какая при подписании, а потом банк имеет право сам менять
Чітко написано, що нараховується за ставкою, вказаною у заяві. Потім банк змінює тарифи (заяву банк змінити не може). Банк починає нараховувати згідно ставки у тарифах, що суперечить початковому твердженню. Конфлікт очевидний, якщо розрізняти заяву та тарифи.
Достатньо було прописати, що нарахування йде згідно діючих тарифі на послугу, а не розводити цей балаган.