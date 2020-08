Форуми / Народні рейтинги: Банки,

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 87 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 7% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 7% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 7% 6 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 41% 36 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 38% 33 Всього голосів : 87 Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:29 Vorlon написав: Точнее не режут, а уточнили, что проценты на остаток по карте и банке всегда равны. Точнее не режут, а уточнили, что проценты на остаток по карте и банке всегда равны.

Так само, як і курсова прив'язка до Прихвата - "завжди" на даний момент. Зв'язок між ними абсолютно умовний, а формально - це різні тарифи і ніщо не заважає змінювати їх не синхронно, якщо буде така потреба/бажання. Так само, як і курсова прив'язка до Прихвата - "завжди" на даний момент. Зв'язок між ними абсолютно умовний, а формально - це різні тарифи і ніщо не заважає змінювати їх не синхронно, якщо буде така потреба/бажання.

В том числе, и на ранее открытые банки режут задним числом?! В том числе, и на ранее открытые банки режут задним числом?!

И новые 200грн.терминалы IBox и др.банков не принимают

Вчера запихивал новые пятисотки - зашли все, хотя некоторые пришлось повертеть. Возможно с двухсотками та же история. Он и старые бывает выплевывает. Вчера запихивал новые пятисотки - зашли все, хотя некоторые пришлось повертеть. Возможно с двухсотками та же история. Он и старые бывает выплевывает.

v57, % по банке с сентября тоже режут.

В том числе, и на ранее открытые банки режут задним числом?! В том числе, и на ранее открытые банки режут задним числом?!

Так! ДКБО, як завжди, написано через дупу:

Нарахування процентів за Сервісом накопичення Банка починається з дня, наступного за днем підписання Заяви Клієнта за Сервісом накопичення Банка, за умови надходження на Рахунок Сервісу накопичення Банка грошових коштів, до дня, що передує списанню коштів з Рахунку Сервісу накопичення Банка, та здійснюється за кожний календарний день, виходячи з фактичної кількості днів у році, за ставкою, що зазначається у Заяві Клієнта за Сервісом накопичення Банка та є чинною на дату укладення Договору (підписання Заяви Клієнта за Сервісом накопичення Банка). День списання (повернення) коштів з Рахунку Сервісу накопичення Банка в період розрахунку процентів не входить

Але:

Банк має право в односторонньому порядку змінити процентну ставку за Сервісом накопичення Банка шляхом внесення змін до Тарифів. У разі зменшення або збільшення Банком розміру процентів за Сервісом накопичення Банка, новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до зменшення /збільшення процентів , зі спливом одного дня з моменту опублікування нової версії Тарифів на сторінці проекту в мережі Інтернет - http://www.monobank.ua .

На мою думку, ці 2 пункти суперечать один одному, бо, з одного боку, пишуть, що нарахування відбувається на відсоток на дату укладання, що вказаний у заяві, а і з іншого - на відсоток, що вказаний у поточних у тарифах.



ДКБО ст. 79-80.



та нет противоречия, на момент подписания ставка, какая при подписании, а потом банк имеет право сам менять

Чітко написано, що нараховується за ставкою, вказаною у заяві . Потім банк змінює тарифи ( заяву банк змінити не може). Банк починає нараховувати згідно ставки у тарифах , що суперечить початковому твердженню. Конфлікт очевидний, якщо розрізняти заяву та тарифи.



Достатньо було прописати, що нарахування йде згідно діючих тарифі на послугу, а не розводити цей балаган.



