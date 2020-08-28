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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2029203020312032

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
36
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:29

  Vorlon написав:Точнее не режут, а уточнили, что проценты на остаток по карте и банке всегда равны.

Так само, як і курсова прив'язка до Прихвата - "завжди" на даний момент. Зв'язок між ними абсолютно умовний, а формально - це різні тарифи і ніщо не заважає змінювати їх не синхронно, якщо буде така потреба/бажання.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:43

  MASolomko написав:v57, % по банке с сентября тоже режут.

В том числе, и на ранее открытые банки режут задним числом?!
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:34

  alexandr_140854 написав:И новые 200грн.терминалы IBox и др.банков не принимают

Вчера запихивал новые пятисотки - зашли все, хотя некоторые пришлось повертеть. Возможно с двухсотками та же история. Он и старые бывает выплевывает.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:37

  wig написав:
  MASolomko написав:v57, % по банке с сентября тоже режут.

В том числе, и на ранее открытые банки режут задним числом?!

Так! ДКБО, як завжди, написано через дупу:
Нарахування процентів за Сервісом накопичення Банка починається з дня, наступного за днем підписання Заяви Клієнта за Сервісом накопичення Банка, за умови надходження на Рахунок Сервісу накопичення Банка грошових коштів, до дня, що передує списанню коштів з Рахунку Сервісу накопичення Банка, та здійснюється за кожний календарний день, виходячи з фактичної кількості днів у році, за ставкою, що зазначається у Заяві Клієнта за Сервісом накопичення Банка та є чинною на дату укладення Договору (підписання Заяви Клієнта за Сервісом накопичення Банка). День списання (повернення) коштів з Рахунку Сервісу накопичення Банка в період розрахунку процентів не входить

Але:
4. Банк має право в односторонньому порядку змінити процентну ставку за Сервісом накопичення Банка шляхом внесення змін до Тарифів. У разі зменшення або збільшення Банком розміру процентів за Сервісом накопичення Банка, новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до зменшення /збільшення процентів, зі спливом одного дня з моменту опублікування нової версії Тарифів на сторінці проекту в мережі Інтернет - http://www.monobank.ua .

На мою думку, ці 2 пункти суперечать один одному, бо, з одного боку, пишуть, що нарахування відбувається на відсоток на дату укладання, що вказаний у заяві, а і з іншого - на відсоток, що вказаний у поточних у тарифах.

ДКБО ст. 79-80.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:52

klug та нет противоречия, на момент подписания ставка, какая при подписании, а потом банк имеет право сам менять
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:39

  omb написав:klug та нет противоречия, на момент подписания ставка, какая при подписании, а потом банк имеет право сам менять

Чітко написано, що нараховується за ставкою, вказаною у заяві. Потім банк змінює тарифи (заяву банк змінити не може). Банк починає нараховувати згідно ставки у тарифах, що суперечить початковому твердженню. Конфлікт очевидний, якщо розрізняти заяву та тарифи.

Достатньо було прописати, що нарахування йде згідно діючих тарифі на послугу, а не розводити цей балаган.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 2029203020312032
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