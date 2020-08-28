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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2030203120322033

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
36
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:28

klug Ну подумашель, ну надурили :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:56

  klug написав:
  wig написав:
  MASolomko написав:v57, % по банке с сентября тоже режут.

В том числе, и на ранее открытые банки режут задним числом?!



Не так и важно, что там написано в ДКБО. Если Моно порежет проценты на ранее открытые депозиты, это будет самым большим зашкваром с тех пор, как Горох начал сравнивать свой стартап с Приватбанком.
У Привата аналогичный продукт - Приватвклад, по нему никогда проценты не резали. Новый, конечно, открываешь по текущим тарифам, но по раннее открытому Приватвкладу даже ограничений на пополнение ни разу не вводили. Тем более, не меняли ставку задним числом.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:12

Re: Monobank

wig написав:У Привата аналогичный продукт - Приватвклад, по нему никогда проценты не резали. Новый, конечно, открываешь по текущим тарифам, но по раннее открытому Приватвкладу даже ограничений на пополнение ни разу не вводили. Тем более, не меняли ставку задним числом.


Приватвклад это срочный депозит на 1 год. Банка как бы обычный текущий счёт в маркетинговой упаковке.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:15

По идее, если они урежут % по депозиту, то должны дать возможность досрочно расторгнуть
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Вопросы - в личку!
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