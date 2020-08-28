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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 09:28
klug Ну подумашель, ну надурили
Додано: Суб 29 сер, 2020 09:56
Не так и важно, что там написано в ДКБО. Если Моно порежет проценты на ранее открытые депозиты, это будет самым большим зашкваром с тех пор, как Горох начал сравнивать свой стартап с Приватбанком.
У Привата аналогичный продукт - Приватвклад, по нему никогда проценты не резали. Новый, конечно, открываешь по текущим тарифам, но по раннее открытому Приватвкладу даже ограничений на пополнение ни разу не вводили. Тем более, не меняли ставку задним числом.
Додано: Суб 29 сер, 2020 10:12
Re: Monobank
Приватвклад это срочный депозит на 1 год. Банка как бы обычный текущий счёт в маркетинговой упаковке.
Додано: Суб 29 сер, 2020 10:15
По идее, если они урежут % по депозиту, то должны дать возможность досрочно расторгнуть
Кешбечные карты!
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