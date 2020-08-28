Додано: Суб 29 сер, 2020 11:23

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

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Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад).



Договором може бути передбачено внесення грошової суми на інших умовах її повернення.

Депозит по классике имеет срок окончания. Если срока окочания нет (а у банки его нет) то это уже не совсем депозит, а скорей просто сберегательный счёт с какими-то дополнительными рюшечками.В данном случае далеко не факт что это вообще отдельный счёт, так как у него нет своих реквизитов. Вполне возможно что это просто искуственно выделенная сумма денег со счёта под названием банка с возможностью автоматически корректировать границу "банки" по определенным правилам (округления трат и остатков, регулярные платежи и пополнения счёта именно для пополнения банки). По всей видимости именно поэтому процент на остаток у банки и у карты одинаков: слишком замороченно считать разные проценты на одном счёте. Хотя при разбитии банки банку всё же приходится считать проценты именно для зарезервированной суммы и добавлять их на счёт.Дополнение:если глянуть в гражданский кодекс то там описание такое что в принципе и счёт карты - депозит.