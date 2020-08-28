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Додано: Суб 29 сер, 2020 09:56
klug написав: wig написав: MASolomko написав:
v57, % по банке с сентября тоже режут.
В том числе, и на ранее открытые банки режут задним числом?!
Не так и важно, что там написано в ДКБО. Если Моно порежет проценты на ранее открытые депозиты, это будет самым большим зашкваром с тех пор, как Горох начал сравнивать свой стартап с Приватбанком.
У Привата аналогичный продукт - Приватвклад, по нему никогда проценты не резали. Новый, конечно, открываешь по текущим тарифам, но по раннее открытому Приватвкладу даже ограничений на пополнение ни разу не вводили. Тем более, не меняли ставку задним числом.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 10:12
wig написав:У Привата аналогичный продукт - Приватвклад, по нему никогда проценты не резали. Новый, конечно, открываешь по текущим тарифам, но по раннее открытому Приватвкладу даже ограничений на пополнение ни разу не вводили. Тем более, не меняли ставку задним числом.
Приватвклад это срочный депозит на 1 год. Банка как бы обычный текущий счёт в маркетинговой упаковке.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 10:15
По идее, если они урежут % по депозиту, то должны дать возможность досрочно расторгнуть
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Додано: Суб 29 сер, 2020 10:51
omb написав:
По идее, если они урежут % по депозиту, то должны дать возможность досрочно расторгнуть
Расторгнуть депозит "Банка" и так можно в любой момент.
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wig
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Додано: Суб 29 сер, 2020 10:53
Aps написав:
wig написав: Приватвклад это срочный депозит на 1 год. Банка как бы обычный текущий счёт в маркетинговой упаковке.
Скорее Банка депозит, т.к. с нее нельзя снимать деньги, только закрыть целиком. А Приватвклад пополняешь или снимаешь средства в любой момент, и целый год ставка не меняется.
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wig
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Додано: Суб 29 сер, 2020 11:23
Депозит по классике имеет срок окончания. Если срока окочания нет (а у банки его нет) то это уже не совсем депозит, а скорей просто сберегательный счёт с какими-то дополнительными рюшечками.
В данном случае далеко не факт что это вообще отдельный счёт, так как у него нет своих реквизитов. Вполне возможно что это просто искуственно выделенная сумма денег со счёта под названием банка с возможностью автоматически корректировать границу "банки" по определенным правилам (округления трат и остатков, регулярные платежи и пополнения счёта именно для пополнения банки). По всей видимости именно поэтому процент на остаток у банки и у карты одинаков: слишком замороченно считать разные проценты на одном счёте. Хотя при разбитии банки банку всё же приходится считать проценты именно для зарезервированной суммы и добавлять их на счёт.
Дополнение:
если глянуть в гражданский кодекс то там описание такое что в принципе и счёт карты - депозит.
За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.
...
Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад).
Договором може бути передбачено внесення грошової суми на інших умовах її повернення.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Суб 29 сер, 2020 11:47
vitaliy_berdinskikh написав:
Депозит по классике имеет срок окончания. Если срока окочания нет (а у банки его нет) то это уже не совсем депозит...
Есть срочный депо, а есть бессрочный.
В правилах для срочного, согласно ДКБО, ставка может быть пересмотрена при оч. ограниченных условиях(форс-мажор в т.ч.) с уведомлением
от 30дн. и с согласия вкладчика, а при несогласии -- досрочное расторжение с выплатой ВСЕХ %% на дату расторжения.
По бессрочному депо, согдасно ДКБО, ставка может быть пересмотрена в любой момент, чаще всего с уведомлением
за 10..30дн
ПС. Ага. Уведомление
достаточно сделать 6 кеглем за спиной кассира
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 29 сер, 2020 11:57
vitaliy_berdinskikh написав:
Депозит по классике имеет срок окончания. Если срока окочания нет (а у банки его нет) то это уже не совсем депозит, а скорей просто сберегательный счёт с какими-то дополнительными рюшечками.
В данном случае далеко не факт что это вообще отдельный счёт, так как у него нет своих реквизитов. Вполне возможно что это просто искуственно выделенная сумма денег со счёта под названием банка с возможностью автоматически корректировать границу "банки" по определенным правилам (округления трат и остатков, регулярные платежи и пополнения счёта именно для пополнения банки). По всей видимости именно поэтому процент на остаток у банки и у карты одинаков: слишком замороченно считать разные проценты на одном счёте. Хотя при разбитии банки банку всё же приходится считать проценты именно для зарезервированной суммы и добавлять их на счёт.
Чего это. Где-то в недрах Мони была даже инструкция, как Банку пополнять третьими лицами. А что вы пишите, субсчет/неснижаемый остаток, есть у Приватбанка под названием "Стандарт безналоговый". И, на него, тоже, ни разу не меняли ставку после открытия, и ни разу не ограничивали возможность пополнений.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 12:05
vitaliy_berdinskikh написав:
В данном случае далеко не факт что это вообще отдельный счёт
Все он имеет и по каждой банке регистрирует счет в НБУ для ФОПов:)
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