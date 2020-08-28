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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 12:36
makor06 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
В данном случае далеко не факт что это вообще отдельный счёт
Все он имеет и по каждой банке регистрирует счет в НБУ для ФОПов
:)
ШТА?
Ничего не понял, какие ФОПы?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Додано: Суб 29 сер, 2020 12:41
wig написав:
Где-то в недрах Мони была даже инструкция, как Банку пополнять третьими лицами.
Так этот виртуальный счёт можно пополнить только через виртуальный инструмент самого банка.
Его нельзя пополнить по реквизитам счёта.... потому что их, реквизитов, нет. Как и нет отдельного номера виртуальной карты хотя бы для пополнений через манисенд/визадирект.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:16
vitaliy_berdinskikh написав: makor06 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
В данном случае далеко не факт что это вообще отдельный счёт
Все он имеет и по каждой банке регистрирует счет в НБУ для ФОПов
:)
ШТА?
Ничего не понял, какие ФОПы?
Есть там счета.2620 Кошти на вимогу фізичних осіб.Открываем договор и читаем.То что его пополнить из вне нельзя то управленческое решение моно.Так же как, например, нельзя отправить свифт платеж.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:19
vitaliy_berdinskikh написав: wig написав:
Где-то в недрах Мони была даже инструкция, как Банку пополнять третьими лицами.
Так этот виртуальный счёт можно пополнить только через виртуальный инструмент самого банка.
Его нельзя пополнить по реквизитам счёта.... потому что их, реквизитов, нет. Как и нет отдельного номера виртуальной карты хотя бы для пополнений через манисенд/визадирект.
Вы договора принципиально не читаете? Ну третья строчка сверху ж.
З.ы.: и кстати, я никогда не рассматривал пополнение банки сепом поэтому поумолчанию думал что это невозможно.Но сейчас глянул и уже конкретно не уверен в этом.И что-то мне задаётся что таки можно их пополнять и сепом.Кто хочет киньте по реквизитам банки пару гривен и проверьте
Востаннє редагувалось посетитель
в Суб 29 сер, 2020 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:21
посетитель написав:
Есть там счета.2620 Кошти на вимогу фізичних осіб.Открываем договор и читаем.То что его пополнить из вне нельзя то управленческое решение моно.Так же как, например, нельзя отправить свифт платеж.
Капец. Зачем столь путанно отвечать? Там - где? Договор открыть нельзя, его видно единоразово только в момент создания банки.
А так по суди да, всё верно - отдельный счёт есть.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:22
посетитель написав:
Вы договора принципиально не читаете? Ну третья строчка сверху ж.
Какой договор? Открой свой, прочитай
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:27
так только что открыл и прочитал.Что мешает тебе открыть я не знаю.Ну ёмаё, ты и ленту принципиально не читаешь?Называется "ваш договір за Банкою"
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:33
посетитель написав:
так только что открыл и прочитал.Что мешает тебе открыть я не знаю
Подскажу - отсутствие какой-либо ссылки на договор в "банке". Как и отсутствие у меня бумажного экзепляра договора поскольку в отличии от депозита при создании банки никакой высылки договора Новой почтой не предлагается. Выслать электронный экзепляр на электронную почту (опять же как при создании депозита) тоже не предлалось. Сейчас пытаясь понять о чём Вы написали создал и разбил аж три банки: каждый раз после создания банки появляется попап через который можно один раз посмотреть договор.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:35
посетитель написав:
Ну ёмаё, ты и ленту принципиально не читаешь?Называется "ваш договір за Банкою"
Емаё это как раз то что надо искать договор в ленте черной карты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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