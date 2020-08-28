нашел? Бинго! )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 13:40
Додано: Суб 29 сер, 2020 13:41
Re: Monobank
Та уже нашел, и даже уже написал об этом.
Сейчас мой черёд вздохнуть "Вы что, не читаете ленту?"
Черезжопно это сделано у Мони. Как, к слову, (просто не было повода поныть) оплата коммуналки когда переходишь на неё по уведомлению - тоже молча подставляет черную карту игнорируя выбранную в приложении.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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