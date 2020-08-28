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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
36
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:40

  vitaliy_berdinskikh написав:
  посетитель написав:Ну ёмаё, ты и ленту принципиально не читаешь?Называется "ваш договір за Банкою"
Емаё это как раз то что надо искать договор в ленте черной карты.
нашел? Бинго! )
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:41

Re: Monobank

  посетитель написав:ок, создавай банку.После того как создашь в ленте ищи "ваш договір за Банкою".

Та уже нашел, и даже уже написал об этом.

Сейчас мой черёд вздохнуть "Вы что, не читаете ленту?" :wink: :mrgreen:

Черезжопно это сделано у Мони. Как, к слову, (просто не было повода поныть) оплата коммуналки когда переходишь на неё по уведомлению - тоже молча подставляет черную карту игнорируя выбранную в приложении.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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