ок, создавай банку.После того как создашь в ленте ищи "ваш договір за Банкою". Открывай его.Отправляй куда хочешь.Можешь смотреть его в любое время он никуда не девается.Там все реквизиты.vitaliy_berdinskikh написав:
Подскажу - отсутствие какой-либо ссылки на договор в "банке". Как и отсутствие у меня бумажного экзепляра договора поскольку в отличии от депозита при создании банки никакой высылки договора Новой почтой не предлагается. Выслать электронный экзепляр на электронную почту (опять же как при создании депозита) тоже не предлалось. Сейчас пытаясь понять о чём Вы написали создал и разбил аж три банки: каждый раз после создания банки появляется попап через который можно один раз посмотреть договор.