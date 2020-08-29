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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 87
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
36
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:39

  vitaliy_berdinskikh написав:
  посетитель написав:так только что открыл и прочитал.Что мешает тебе открыть я не знаю

Подскажу - отсутствие какой-либо ссылки на договор в "банке". Как и отсутствие у меня бумажного экзепляра договора поскольку в отличии от депозита при создании банки никакой высылки договора Новой почтой не предлагается. Выслать электронный экзепляр на электронную почту (опять же как при создании депозита) тоже не предлалось. Сейчас пытаясь понять о чём Вы написали создал и разбил аж три банки: каждый раз после создания банки появляется попап через который можно один раз посмотреть договор.
ок, создавай банку.После того как создашь в ленте ищи "ваш договір за Банкою". Открывай его.Отправляй куда хочешь.Можешь смотреть его в любое время он никуда не девается.Там все реквизиты.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:40

  vitaliy_berdinskikh написав:
  посетитель написав:Ну ёмаё, ты и ленту принципиально не читаешь?Называется "ваш договір за Банкою"
Емаё это как раз то что надо искать договор в ленте черной карты.
нашел? Бинго! )
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:41

Re: Monobank

  посетитель написав:ок, создавай банку.После того как создашь в ленте ищи "ваш договір за Банкою".

Та уже нашел, и даже уже написал об этом.

Сейчас мой черёд вздохнуть "Вы что, не читаете ленту?" :wink: :mrgreen:

Черезжопно это сделано у Мони. Как, к слову, (просто не было повода поныть) оплата коммуналки когда переходишь на неё по уведомлению - тоже молча подставляет черную карту игнорируя выбранную в приложении.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:09

  vitaliy_berdinskikh написав:
Ничего не понял, какие ФОПы?


говорил что счета отдельные есть, так как мне приходит уведомление что новый счет зарегистрирован в налоговой, после создания каждой банки, так как ФОПам это обязательно :)

ЗЫ. да, затупил когда писал, в налоговой а не НБУ )
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