посетитель написав:так только что открыл и прочитал.Что мешает тебе открыть я не знаю
Подскажу - отсутствие какой-либо ссылки на договор в "банке". Как и отсутствие у меня бумажного экзепляра договора поскольку в отличии от депозита при создании банки никакой высылки договора Новой почтой не предлагается. Выслать электронный экзепляр на электронную почту (опять же как при создании депозита) тоже не предлалось. Сейчас пытаясь понять о чём Вы написали создал и разбил аж три банки: каждый раз после создания банки появляется попап через который можно один раз посмотреть договор.
ок, создавай банку.После того как создашь в ленте ищи "ваш договір за Банкою". Открывай его.Отправляй куда хочешь.Можешь смотреть его в любое время он никуда не девается.Там все реквизиты.
посетитель написав:ок, создавай банку.После того как создашь в ленте ищи "ваш договір за Банкою".
Та уже нашел, и даже уже написал об этом.
Сейчас мой черёд вздохнуть "Вы что, не читаете ленту?"
Черезжопно это сделано у Мони. Как, к слову, (просто не было повода поныть) оплата коммуналки когда переходишь на неё по уведомлению - тоже молча подставляет черную карту игнорируя выбранную в приложении.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow