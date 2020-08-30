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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:41
omb написав:
vitaliy_berdinskikh чтобы траты в конце месяца придержать или наоборот
плюсую, теж така "біда".
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