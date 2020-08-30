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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:41
omb написав:
vitaliy_berdinskikh чтобы траты в конце месяца придержать или наоборот
плюсую, теж така "біда".
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Додано: Пон 31 сер, 2020 18:28
root написав: Мизантрóп написав:
Всем родителям, дети которых уже открыли у нас детские карты или откроют в течение сентября, подключим на весь сентябрь дополнительную категорию кешбэка «Учебники, книги» - 20%.
От трясця... мені якраз книжку треба купити, хоч бери та дитячу картку відкривай, хоч і непотрібна поки що
Так отож, у Бенджаміна Франкліна є прекрасні ілюстровані видання для дорослих, але котобанка піклується лише про тих, сто здобуває середню освіту і ігнорує професійний та особистісний розвиток касирів АТБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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