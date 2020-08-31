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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2033203420352036

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:41

Re: Monobank

  omb написав:vitaliy_berdinskikh чтобы траты в конце месяца придержать или наоборот

плюсую, теж така "біда".
root
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:28

  root написав:
  Мизантрóп написав:Всем родителям, дети которых уже открыли у нас детские карты или откроют в течение сентября, подключим на весь сентябрь дополнительную категорию кешбэка «Учебники, книги» - 20%.


От трясця... мені якраз книжку треба купити, хоч бери та дитячу картку відкривай, хоч і непотрібна поки що :)

Так отож, у Бенджаміна Франкліна є прекрасні ілюстровані видання для дорослих, але котобанка піклується лише про тих, сто здобуває середню освіту і ігнорує професійний та особистісний розвиток касирів АТБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:25

Re: Monobank

Пришло письмо из Монобанк - реклама депозитной акции. Плачу.

Депозити без дострокового розторження
Депозити із достроковим розторженням

Уволил бы сразу. Хотя может пишет сам Г. ?
idealstorm
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