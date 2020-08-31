плюсую, теж така "біда".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:41
Re: Monobank
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:28
Так отож, у Бенджаміна Франкліна є прекрасні ілюстровані видання для дорослих, але котобанка піклується лише про тих, сто здобуває середню освіту і ігнорує професійний та особистісний розвиток касирів АТБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 31 сер, 2020 21:25
Re: Monobank
Пришло письмо из Монобанк - реклама депозитной акции. Плачу.
Депозити без дострокового розторження
Депозити із достроковим розторженням
Уволил бы сразу. Хотя может пишет сам Г. ?
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