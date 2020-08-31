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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:41
omb написав:
vitaliy_berdinskikh чтобы траты в конце месяца придержать или наоборот
плюсую, теж така "біда".
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root
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Додано: Пон 31 сер, 2020 18:28
root написав: Мизантрóп написав:
Всем родителям, дети которых уже открыли у нас детские карты или откроют в течение сентября, подключим на весь сентябрь дополнительную категорию кешбэка «Учебники, книги» - 20%.
От трясця... мені якраз книжку треба купити, хоч бери та дитячу картку відкривай, хоч і непотрібна поки що
Так отож, у Бенджаміна Франкліна є прекрасні ілюстровані видання для дорослих, але котобанка піклується лише про тих, сто здобуває середню освіту і ігнорує професійний та особистісний розвиток касирів АТБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:25
Пришло письмо из Монобанк - реклама депозитной акции. Плачу.
Депозити без дострокового розторження
Депозити із достроковим розторженням
Уволил бы сразу. Хотя может пишет сам Г. ?
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Додано: Вів 01 вер, 2020 01:00
Котячий кишмиш сумний, а от патнерка цього місяця мені більше подобається: партнерів більше, у деяких зросли відсотки та ліміти. Я думав, що тренд буде лише донизу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 06:24
Глуско у всех 7% или только у меня?
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andreyiskra
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Додано: Вів 01 вер, 2020 07:11
andreyiskra написав:Глуско у всех 7% или только у меня?
У мене теж 7%.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 07:59
Проценты на остаток уже пришли?
.......
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Boundless
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Додано: Вів 01 вер, 2020 08:00
Boundless написав:
Проценты на остаток уже пришли?
Пришли.
- Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
- Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
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Monk23
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Додано: Вів 01 вер, 2020 08:01
Boundless написав:
Проценты на остаток уже пришли?
Так
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
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- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію, 3% кешбек комуналка - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Вів 01 вер, 2020 08:04
Подскажите категории кешбека на сентябрь и его размер.
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Serhiy_Y
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