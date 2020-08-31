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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2034203520362037>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:41

Re: Monobank

  omb написав:vitaliy_berdinskikh чтобы траты в конце месяца придержать или наоборот

плюсую, теж така "біда".
root
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Повідомлень: 630
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:28

  root написав:
  Мизантрóп написав:Всем родителям, дети которых уже открыли у нас детские карты или откроют в течение сентября, подключим на весь сентябрь дополнительную категорию кешбэка «Учебники, книги» - 20%.


От трясця... мені якраз книжку треба купити, хоч бери та дитячу картку відкривай, хоч і непотрібна поки що :)

Так отож, у Бенджаміна Франкліна є прекрасні ілюстровані видання для дорослих, але котобанка піклується лише про тих, сто здобуває середню освіту і ігнорує професійний та особистісний розвиток касирів АТБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:25

Re: Monobank

Пришло письмо из Монобанк - реклама депозитной акции. Плачу.

Депозити без дострокового розторження
Депозити із достроковим розторженням

Уволил бы сразу. Хотя может пишет сам Г. ?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 01:00

Котячий кишмиш сумний, а от патнерка цього місяця мені більше подобається: партнерів більше, у деяких зросли відсотки та ліміти. Я думав, що тренд буде лише донизу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4707
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Подякували: 573 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 06:24

Re: Monobank

Глуско у всех 7% или только у меня?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:11

Re: Monobank

andreyiskra написав:Глуско у всех 7% или только у меня?
У мене теж 7%.
rosstikf
 
Повідомлень: 66
З нами з: 25.03.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:59

Re: Monobank

Проценты на остаток уже пришли?
.......
Boundless
 
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Подякував: 88 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:00

  Boundless написав:Проценты на остаток уже пришли?

Пришли.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлень: 122
З нами з: 11.07.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:01

  Boundless написав:Проценты на остаток уже пришли?

Так
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію, 3% кешбек комуналка - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлень: 162
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Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:04

Подскажите категории кешбека на сентябрь и его размер.
Serhiy_Y
 
Повідомлень: 158
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Подякував: 8 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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