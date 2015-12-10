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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2034203520362037

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:29

Serhiy_Y
Одежда и обувь — 3%
Кафе и рестораны — 3%
Продукты — 2%
Такси — 10%
Цветы- 20%
Бытовая техника — 3%

Партнерские
АЗС Glusco — 7%
Eldorado — 5%
Укрпошта — 10%
liki24.com — 10%
Exist.ua — 5% на первую онлайн-покупку
Твоя шина — 3%
Видавництво Старого Лева — 25%
eva.ua- 10% на все онлайн-покупки
Sweet TV — 50%
answear.ua — 7% на все онлайн-покупки
yves-rocher.ua — 10% на все онлайн-покупки
Watsons.ua — 9% на все онлайн-покупки
Teahouse.ua- 20% на все онлайн-покупки
Flagman — 5%
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ingtrans
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  Boundless написав:Проценты на остаток уже пришли?

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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:43

  andreyiskra написав:Глуско у всех 7% или только у меня?

решили слишком жирно нам будет. :D
даже так это самый интересный кешбэк на рынке.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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  #<1 ... 2034203520362037
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