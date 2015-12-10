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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2034203520362037

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:29

Serhiy_Y
Одежда и обувь — 3%
Кафе и рестораны — 3%
Продукты — 2%
Такси — 10%
Цветы- 20%
Бытовая техника — 3%

Партнерские
АЗС Glusco — 7%
Eldorado — 5%
Укрпошта — 10%
liki24.com — 10%
Exist.ua — 5% на первую онлайн-покупку
Твоя шина — 3%
Видавництво Старого Лева — 25%
eva.ua- 10% на все онлайн-покупки
Sweet TV — 50%
answear.ua — 7% на все онлайн-покупки
yves-rocher.ua — 10% на все онлайн-покупки
Watsons.ua — 9% на все онлайн-покупки
Teahouse.ua- 20% на все онлайн-покупки
Flagman — 5%
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлень: 1415
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Подякував: 22 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:42

  Boundless написав:Проценты на остаток уже пришли?

Мне еще нет.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:43

  andreyiskra написав:Глуско у всех 7% или только у меня?

решили слишком жирно нам будет. :D
даже так это самый интересный кешбэк на рынке.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:59

Re: Monobank

  unicdima написав:даже так это самый интересный кешбэк на рынке.


только цены на топливо, не самые интересные.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:09

ingtrans ничеси как насыпали по еве и ватсонсу...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:14

  ingtrans написав:Serhiy_Y
Одежда и обувь — 3%
Кафе и рестораны — 3%
Продукты — 2%
Такси — 10%
Цветы- 20%
Бытовая техника — 3%

Партнерские
АЗС Glusco — 7%
Eldorado — 5%
Укрпошта — 10%
liki24.com — 10%
Exist.ua — 5% на первую онлайн-покупку
Твоя шина — 3%
Видавництво Старого Лева — 25%
eva.ua- 10% на все онлайн-покупки
Sweet TV — 50%
answear.ua — 7% на все онлайн-покупки
yves-rocher.ua — 10% на все онлайн-покупки
Watsons.ua — 9% на все онлайн-покупки
Teahouse.ua- 20% на все онлайн-покупки
Flagman — 5%

Спасибо
Serhiy_Y
 
Повідомлень: 159
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:16

  Serhiy_Y написав:Спасибо

Вместо того чтобы целиком цитировать сообщение и писать одно слово - можно просто поставить +1 кнопкой в правом нижнем углу сообщения. :wink:

Представь что десят человек сделают так как ты. А за плюсы человек даже может моральную награду от форума получить.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 01 вер, 2020 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:21

Re: Monobank

Что-то глючит Моню: проценты на остаток не пришли, вчера влез в кредлимит - по прежнему пишет что в этом месяце нет минимального платежа.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:28

цены на дизельное топливо

  Hack-Stock написав:
  unicdima написав:даже так это самый интересный кешбэк на рынке.


только цены на топливо, не самые интересные.

Зображення

  vitaliy_berdinskikh написав:Что-то глючит Моню: проценты на остаток не пришли,
девочка рассылающая % в отпуске)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:02

  vitaliy_berdinskikh написав:Что-то глючит Моню: проценты на остаток не пришли, вчера влез в кредлимит - по прежнему пишет что в этом месяце нет минимального платежа.
они обычно к часам 10-11 приходят
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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З нами з: 08.04.14
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