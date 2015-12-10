Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 08:29
Serhiy_Y Одежда и обувь — 3% Кафе и рестораны — 3% Продукты — 2% Такси — 10% Цветы- 20% Бытовая техника — 3% Партнерские АЗС Glusco — 7% Eldorado — 5% Укрпошта — 10% liki24.com — 10% Exist.ua — 5% на первую онлайн-покупку Твоя шина — 3% Видавництво Старого Лева — 25% eva.ua- 10% на все онлайн-покупки Sweet TV — 50% answear.ua — 7% на все онлайн-покупки yves-rocher.ua — 10% на все онлайн-покупки Watsons.ua — 9% на все онлайн-покупки Teahouse.ua- 20% на все онлайн-покупки Flagman — 5%
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ingtrans
Повідомлень: 1415
З нами з: 31.07.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 163 раз.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 08:42
Boundless написав:
Проценты на остаток уже пришли?
Мне еще нет.
lloydbanksua
Повідомлень: 116
З нами з: 22.04.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 08:43
andreyiskra написав:
Глуско у всех 7% или только у меня?
решили слишком жирно нам будет.
даже так это самый интересный кешбэк на рынке.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Повідомлень: 736
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 65 раз.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 08:59
unicdima написав:
даже так это самый интересный кешбэк на рынке.
только цены на топливо, не самые интересные.
Hack-Stock
Повідомлень: 601
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 57 раз.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 09:09
ingtrans ничеси как насыпали по еве и ватсонсу...
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1959
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 144 раз.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 09:14
ingtrans написав: Serhiy_Y
Одежда и обувь — 3%
Кафе и рестораны — 3%
Продукты — 2%
Такси — 10%
Цветы- 20%
Бытовая техника — 3%
Партнерские
АЗС Glusco — 7%
Eldorado — 5%
Укрпошта — 10%
liki24.com — 10%
Exist.ua — 5% на первую онлайн-покупку
Твоя шина — 3%
Видавництво Старого Лева — 25%
eva.ua- 10% на все онлайн-покупки
Sweet TV — 50%
answear.ua — 7% на все онлайн-покупки
yves-rocher.ua — 10% на все онлайн-покупки
Watsons.ua — 9% на все онлайн-покупки
Teahouse.ua- 20% на все онлайн-покупки
Flagman — 5%
Спасибо
Serhiy_Y
Повідомлень: 159
З нами з: 15.04.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 39 раз.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 09:16
Serhiy_Y написав:
Спасибо
Вместо того чтобы целиком цитировать сообщение и писать одно слово - можно просто поставить +1 кнопкой в правом нижнем углу сообщения.
Представь что десят человек сделают так как ты. А за плюсы человек даже может моральную награду от форума получить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 1159
З нами з: 06.08.19
Подякував: 293 раз.
Подякували: 116 раз.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 09:21
Что-то глючит Моню: проценты на остаток не пришли, вчера влез в кредлимит - по прежнему пишет что в этом месяце нет минимального платежа.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 1159
З нами з: 06.08.19
Подякував: 293 раз.
Подякували: 116 раз.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 09:28
Hack-Stock написав: unicdima написав:
даже так это самый интересный кешбэк на рынке.
только цены на топливо, не самые интересные.
vitaliy_berdinskikh написав:
Что-то глючит Моню: проценты на остаток не пришли,
девочка рассылающая % в отпуске)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Повідомлень: 4382
З нами з: 06.04.16
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Подякували: 1246 раз.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 10:02
vitaliy_berdinskikh написав:
Что-то глючит Моню: проценты на остаток не пришли, вчера влез в кредлимит - по прежнему пишет что в этом месяце нет минимального платежа.
они обычно к часам 10-11 приходят
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1959
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 144 раз.
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