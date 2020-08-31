В приложении monobank с платежной карты Visa не получилось отправить средства на платёжную карту Mastercard Привата. Ушло только на карту Visa.
Поддержки обоих банков подтвердили проблемы. Вроде как, глюк на стороне mono.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 12:10
Re: Monobank
В приложении monobank с платежной карты Visa не получилось отправить средства на платёжную карту Mastercard Привата. Ушло только на карту Visa.
Поддержки обоих банков подтвердили проблемы. Вроде как, глюк на стороне mono.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:23
Re: Monobank
Всем привет, народ а чо халява на перевод СЭП платежом с приват24 за 3 грн кончилась??? кто знает? а то сегодня по обычной схеме пополняю депозит с приват24 а комиссию пишет с 27 тыс грн 135 грн...Усе приехали...((
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:26
сам спросил и сам отвечу с 01.09.20 новые тарифы на переводы СЭП через приват 24 - 0,5% от суммы платежа. Всем удачи!
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:27
Re: Monobank
холява с приватом кончилась с его приватизацией, не пойму людей клиентов привата, где каждый пук - платный.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:05
якщо банк змінює умови РКО це має бути десь відображено
банк попереджав за 30 днів про зміну?
+50грн !
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