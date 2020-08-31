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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2035203620372038

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:10

Re: Monobank

В приложении monobank с платежной карты Visa не получилось отправить средства на платёжную карту Mastercard Привата. Ушло только на карту Visa.

Поддержки обоих банков подтвердили проблемы. Вроде как, глюк на стороне mono.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:23

Re: Monobank

Всем привет, народ а чо халява на перевод СЭП платежом с приват24 за 3 грн кончилась??? кто знает? а то сегодня по обычной схеме пополняю депозит с приват24 а комиссию пишет с 27 тыс грн 135 грн...Усе приехали...((
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:26

  artem_1515 написав:Всем привет, народ а чо халява на перевод СЭП платежом с приват24 за 3 грн кончилась??? кто знает? а то сегодня по обычной схеме пополняю депозит с приват24 а комиссию пишет с 27 тыс грн 135 грн...Усе приехали...((


сам спросил и сам отвечу с 01.09.20 новые тарифы на переводы СЭП через приват 24 - 0,5% от суммы платежа. Всем удачи!
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:27

Re: Monobank

  artem_1515 написав:пополняю депозит с приват24
холява с приватом кончилась с его приватизацией, не пойму людей клиентов привата, где каждый пук - платный.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:05

  artem_1515 написав:
  artem_1515 написав:Всем привет, народ а чо халява на перевод СЭП платежом с приват24 за 3 грн кончилась??? кто знает? а то сегодня по обычной схеме пополняю депозит с приват24 а комиссию пишет с 27 тыс грн 135 грн...Усе приехали...((


сам спросил и сам отвечу с 01.09.20 новые тарифы на переводы СЭП через приват 24 - 0,5% от суммы платежа. Всем удачи!


якщо банк змінює умови РКО це має бути десь відображено
банк попереджав за 30 днів про зміну?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:33

  omb написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Что-то глючит Моню: проценты на остаток не пришли, вчера влез в кредлимит - по прежнему пишет что в этом месяце нет минимального платежа.
они обычно к часам 10-11 приходят

14-30. Процентов нет. Может решили вообще не платить? Ни 10%, ни 7%.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:39

DONALD аналогично.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:44

DONALD
Выплатили утром в 08.47
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:55

lloydbanksua
Amid
Может Горох по ip вычислил тех, кто критиковал снижение ставок и тем не платят? :mrgreen:
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:58

DONALD тоже нету, там копейки правда, но тем не менее
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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