Коварный Горох
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:18
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:23
Re: Monobank
А как проверить текущий % по банке?
ps % на остаток мне выплатили в 10:48.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:59
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:02
В ленте договор на банку
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:04
Re: Monobank
Записался в клюб антагонистов #зеленелайно
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