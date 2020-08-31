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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2037203820392040>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:18

  DONALD написав:lloydbanksua
Amid
Может Горох по ip вычислил тех, кто критиковал снижение ставок и тем не платят? :mrgreen:

Коварный Горох :lol:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:23

Re: Monobank

А как проверить текущий % по банке?

ps % на остаток мне выплатили в 10:48.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:59

  Amid написав:DONALD
Выплатили утром в 08.47

Beta 06:20
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:02

  MASolomko написав:А как проверить текущий % по банке?

ps % на остаток мне выплатили в 10:48.

В ленте договор на банку
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:04

Re: Monobank

artem_1515 написав:
сам спросил и сам отвечу с 01.09.20 новые тарифы на переводы СЭП через приват 24 - 0,5% от суммы платежа. Всем удачи!


Записался в клюб антагонистов #зеленелайно
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:29

Re: проценти по залишку

Хм... Щось починаю хвилюватися за свої невиплачені проценти по залишку на картці... Чи є ще такі як я ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:34

  MASolomko написав:А как проверить текущий % по банке?


В тарифах
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:37

  1finanсier написав:Хм... Щось починаю хвилюватися за свої невиплачені проценти по залишку на картці... Чи є ще такі як я ?

Судя по комментариям их куча.

Не думаю что процентам что-то реально угрожает, но да… что-то затянули в этот раз, особенно на фоне Форварда выплатившего ещё вчера.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:51

  1finanсier написав:Хм... Щось починаю хвилюватися за свої невиплачені проценти по залишку на картці... Чи є ще такі як я ?

горячка сказала всё норм вы жарьте а рыба будет позже.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:53

vitaliian пришли в 17.41 :) мои копеечки
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Вопросы - в личку!
omb
 
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