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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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lloydbanksua
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Додано: Вів 01 вер, 2020 15:23
А как проверить текущий % по банке?
ps % на остаток мне выплатили в 10:48.
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MASolomko
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Додано: Вів 01 вер, 2020 15:59
Amid написав:DONALD
Выплатили утром в 08.47
Beta 06:20
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:02
MASolomko написав:
А как проверить текущий % по банке?
ps % на остаток мне выплатили в 10:48.
В ленте договор на банку
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:04
artem_1515 написав:
сам спросил и сам отвечу с 01.09.20 новые тарифы на переводы СЭП через приват 24 - 0,5% от суммы платежа. Всем удачи!
Записался в клюб антагонистов #зеленелайно
.......
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Boundless
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:29
Хм... Щось починаю хвилюватися за свої невиплачені проценти по залишку на картці... Чи є ще такі як я ?
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1finanсier
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:34
MASolomko написав:
А как проверить текущий % по банке?
В тарифах
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:37
1finanсier написав:
Хм... Щось починаю хвилюватися за свої невиплачені проценти по залишку на картці... Чи є ще такі як я ?
Судя по комментариям их куча.
Не думаю что процентам что-то реально угрожает, но да… что-то затянули в этот раз, особенно на фоне Форварда выплатившего ещё вчера.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:51
1finanсier написав:
Хм... Щось починаю хвилюватися за свої невиплачені проценти по залишку на картці... Чи є ще такі як я ?
горячка сказала всё норм вы жарьте а рыба будет позже.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:53
vitaliian
пришли в 17.41
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omb
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