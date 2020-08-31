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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:55
omb написав:vitaliian
пришли в 17.41
мои копеечки
а моих нету( мелочь а неприятно. Впрочем я и так делаю из моно ноги, буду только как р2р транзитный счёт использовать и иногда для кешбэков. С новыми % по текущим держать у них деньги смысла нет, газмяс даёт 10% на прозапас причём условия фиксируются на год с момента оформления карты, депо под 11% не интересно в принципе. Курс валют у моно всегда невыгодный.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 01 вер, 2020 18:04, всього редагувалось 5 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:00
vitaliian написав: omb написав:vitaliian
пришли в 17.41
мои копеечки
а моих нету( мелочь а неприятно.
і у мене пусто
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:02
Мизантрóп написав:
В ленте договор на банку
Там рисует ставку 10 %.
vitaliy_berdinskikh написав:
В тарифах
А тут рисует 7 %.
Верить тарифам?
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:19
MASolomko написав:
Верить тарифам?
Тут где-то недавно разбирали этот момент. Если в кратце то да, верить тарифам.
Mind the gap.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:49
unicdima написав: vitaliian написав: omb написав:vitaliian
пришли в 17.41
мои копеечки
а моих нету( мелочь а неприятно.
і у мене пусто
И у меня до сих пор нет. Написала на горячую линию на Вайбер в 18:03, сказали: "Ждите в течение дня"
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:56
18-53. Процентов нет. И опять глюки с переводами. Два раза возвращало перевод на карту другого банка. Причём перевод проходит, а через минуту отмена со стороны Моно. На третий раз прошло.
Что-то процентные ставки падают одновременно с качеством.
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