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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2037203820392040

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:55

  omb написав:vitaliian пришли в 17.41 :) мои копеечки
а моих нету( мелочь а неприятно. Впрочем я и так делаю из моно ноги, буду только как р2р транзитный счёт использовать и иногда для кешбэков. С новыми % по текущим держать у них деньги смысла нет, газмяс даёт 10% на прозапас причём условия фиксируются на год с момента оформления карты, депо под 11% не интересно в принципе. Курс валют у моно всегда невыгодный.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 вер, 2020 18:04, всього редагувалось 5 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:00

  vitaliian написав:
  omb написав:vitaliian пришли в 17.41 :) мои копеечки
а моих нету( мелочь а неприятно.

і у мене пусто :(
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:02

Re: Monobank

  Мизантрóп написав:В ленте договор на банку
Там рисует ставку 10 %.

  vitaliy_berdinskikh написав:В тарифах
А тут рисует 7 %.

Верить тарифам?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:19

  MASolomko написав:

Верить тарифам?

Тут где-то недавно разбирали этот момент. Если в кратце то да, верить тарифам.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:49

  unicdima написав:
  vitaliian написав:
  omb написав:vitaliian пришли в 17.41 :) мои копеечки
а моих нету( мелочь а неприятно.

і у мене пусто :(

И у меня до сих пор нет. Написала на горячую линию на Вайбер в 18:03, сказали: "Ждите в течение дня" :?
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:56

18-53. Процентов нет. И опять глюки с переводами. Два раза возвращало перевод на карту другого банка. Причём перевод проходит, а через минуту отмена со стороны Моно. На третий раз прошло.
Что-то процентные ставки падают одновременно с качеством.
DONALD
 
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  #<1 ... 2037203820392040
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