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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:55
omb написав:vitaliian
пришли в 17.41
мои копеечки
а моих нету( мелочь а неприятно. Впрочем я и так делаю из моно ноги, буду только как р2р транзитный счёт использовать и иногда для кешбэков. С новыми % по текущим держать у них деньги смысла нет, газмяс даёт 10% на прозапас причём условия фиксируются на год с момента оформления карты, депо под 11% не интересно в принципе. Курс валют у моно всегда невыгодный.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 01 вер, 2020 18:04, всього редагувалось 5 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:00
vitaliian написав: omb написав:vitaliian
пришли в 17.41
мои копеечки
а моих нету( мелочь а неприятно.
і у мене пусто
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:02
Мизантрóп написав:
В ленте договор на банку
Там рисует ставку 10 %.
vitaliy_berdinskikh написав:
В тарифах
А тут рисует 7 %.
Верить тарифам?
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MASolomko
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:19
MASolomko написав:
Верить тарифам?
Тут где-то недавно разбирали этот момент. Если в кратце то да, верить тарифам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:49
unicdima написав: vitaliian написав: omb написав:vitaliian
пришли в 17.41
мои копеечки
а моих нету( мелочь а неприятно.
і у мене пусто
И у меня до сих пор нет. Написала на горячую линию на Вайбер в 18:03, сказали: "Ждите в течение дня"
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:56
18-53. Процентов нет. И опять глюки с переводами. Два раза возвращало перевод на карту другого банка. Причём перевод проходит, а через минуту отмена со стороны Моно. На третий раз прошло.
Что-то процентные ставки падают одновременно с качеством.
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DONALD
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Додано: Вів 01 вер, 2020 19:46
Прийшли відсотки в 19,36
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Вів 01 вер, 2020 19:50
DONALD написав:
18-53. Процентов нет. И опять глюки с переводами. Два раза возвращало перевод на карту другого банка. Причём перевод проходит, а через минуту отмена со стороны Моно. На третий раз прошло.
Что-то процентные ставки падают одновременно с качеством.
Зачем кота за яица тянуть? Сегодня закончился депо в моно на 101тыс с копейками - все вывел платежом по реквизитам на коко-карту, с коко-карты платежом по реквизитам пополнил в моно существующие депозиты (+0.6% кешбека).
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Додано: Вів 01 вер, 2020 19:53
vitaliy_berdinskikh написав: MASolomko написав:
Верить тарифам?
Тут где-то недавно разбирали этот момент. Если в кратце то да, верить тарифам.
В ДКБО этот момент противоречиво отражен. А представитель Мони брезгует отвечать на "Финансах". Так что, хз, можно экспериментальным путем вычислять. Но, лучше уж скину гринву туда, где % выше гарантированно.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 20:28
greenozon написав: artem_1515 написав: artem_1515 написав:
Всем привет, народ а чо халява на перевод СЭП платежом с приват24 за 3 грн кончилась??? кто знает? а то сегодня по обычной схеме пополняю депозит с приват24 а комиссию пишет с 27 тыс грн 135 грн...Усе приехали...((
сам спросил и сам отвечу с 01.09.20 новые тарифы на переводы СЭП через приват 24 - 0,5% от суммы платежа. Всем удачи!
якщо банк змінює умови РКО це має бути десь відображено
банк попереджав за 30 днів про зміну?
Нет конечно, какие там оповещения и письма или хотябы смс-информирование. Просто решили с 1 сентября поднять и подняли. Даже в службе поддержке никто не в курсе. Только на 3-ем операторе который ответил только через 45 минут и то бекал мекал ...
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artem_1515
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