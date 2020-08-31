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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2038203920402041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:38

  unicdima написав:Прийшли відсотки в 19,36 :D

Свершилось в 19-28. Первого августа пришли в 07-50 утра. Их что,действительно вручную отправляют?
DONALD
 
Повідомлень: 197
З нами з: 23.06.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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  #<1 ... 2038203920402041
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