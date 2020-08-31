|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:38
unicdima написав:
Прийшли відсотки в 19,36
Свершилось в 19-28. Первого августа пришли в 07-50 утра. Их что,действительно вручную отправляют?
-
DONALD
-
-
- Повідомлень: 197
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему