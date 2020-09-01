Свершилось в 19-28. Первого августа пришли в 07-50 утра. Их что,действительно вручную отправляют?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:38
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:16
DONALD цирк какой то, раньше вроде было все четко
Кешбечные карты!
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:20
мне пришли утром в 6-56
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:55
Re: Monobank
Навіщо цікавий кешбек, якщо можна купити дешевше одразу в додатку Toplyvo ua? 95 - 24.55 (згідно сайту Мінфін), в додатку - 22,75. Тобто вже 7.3% чистими, а ще можно спробувати купити ньюкардом укрсибу, ймовірно буде як онлайн оплата 5% кешбеку.
Додано: Вів 01 вер, 2020 22:02
По Глуско выгоднее взять талоны в Эпицентре на скидку от 2 до 3 грн. на литре и рассчитаться кредиткой Альфы(там 5% кешбэк на Глуско + 2% категория АЗС),а если сумма более 500 грн. ещё и оформить акционную рассрочку на 6 месяцев.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 01 вер, 2020 22:06
Глуско не для топлива,цена действительно выше выходит, ещё и глускины в сентябре всё.А вот магазины глускины для закурить и заварить сгодятся
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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