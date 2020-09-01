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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2038203920402041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
33
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:38

  unicdima написав:Прийшли відсотки в 19,36 :D

Свершилось в 19-28. Первого августа пришли в 07-50 утра. Их что,действительно вручную отправляют?
DONALD
 
Повідомлень: 197
З нами з: 23.06.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:16

DONALD цирк какой то, раньше вроде было все четко
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Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1969
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:20

  DONALD написав:
  unicdima написав:Прийшли відсотки в 19,36 :D

Свершилось в 19-28. Первого августа пришли в 07-50 утра. Их что,действительно вручную отправляют?

мне пришли утром в 6-56
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velvet
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 06.03.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 370 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:55

Re: Monobank

unicdima написав:
  andreyiskra написав:Глуско у всех 7% или только у меня?

решили слишком жирно нам будет. :D
даже так это самый интересный кешбэк на рынке.
Навіщо цікавий кешбек, якщо можна купити дешевше одразу в додатку Toplyvo ua? 95 - 24.55 (згідно сайту Мінфін), в додатку - 22,75. Тобто вже 7.3% чистими, а ще можно спробувати купити ньюкардом укрсибу, ймовірно буде як онлайн оплата 5% кешбеку.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 214
З нами з: 26.01.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:02

  Rimlyanin1 написав:
unicdima написав:
  andreyiskra написав:Глуско у всех 7% или только у меня?

решили слишком жирно нам будет. :D
даже так это самый интересный кешбэк на рынке.
Навіщо цікавий кешбек, якщо можна купити дешевше одразу в додатку Toplyvo ua? 95 - 24.55 (згідно сайту Мінфін), в додатку - 22,75. Тобто вже 7.3% чистими, а ще можно спробувати купити ньюкардом укрсибу, ймовірно буде як онлайн оплата 5% кешбеку.

По Глуско выгоднее взять талоны в Эпицентре на скидку от 2 до 3 грн. на литре и рассчитаться кредиткой Альфы(там 5% кешбэк на Глуско + 2% категория АЗС),а если сумма более 500 грн. ещё и оформить акционную рассрочку на 6 месяцев.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 06.03.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 370 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:06

  Rimlyanin1 написав:
unicdima написав:
  andreyiskra написав:Глуско у всех 7% или только у меня?

решили слишком жирно нам будет. :D
даже так это самый интересный кешбэк на рынке.
Навіщо цікавий кешбек, якщо можна купити дешевше одразу в додатку Toplyvo ua? 95 - 24.55 (згідно сайту Мінфін), в додатку - 22,75. Тобто вже 7.3% чистими, а ще можно спробувати купити ньюкардом укрсибу, ймовірно буде як онлайн оплата 5% кешбеку.

Глуско не для топлива,цена действительно выше выходит, ещё и глускины в сентябре всё.А вот магазины глускины для закурить и заварить сгодятся
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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