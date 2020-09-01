Вкладчик1234
Это типа на идиотов рассчитано?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:44
Re: Monobank
В паре с пониженным процентом работает как тактика по завлечению денег лежащих на текущем счету на срочные депозиты. О чём я писал в конце августа.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:04
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:13
С такими ставками - депозиты хоть "с розыгрышем", хоть без, - действительно "расчет на олха"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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