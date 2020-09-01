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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2040204120422043>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 89
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
8%
7
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
33
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:43

Вкладчик1234
Это типа на идиотов рассчитано?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:44

Re: Monobank

  Вкладчик1234 написав:Пошла рассылка про акцию "за каждых 10к на депо от 3мес - 1 шанс выиграть айфон или самсунг гелекси"


В паре с пониженным процентом работает как тактика по завлечению денег лежащих на текущем счету на срочные депозиты. О чём я писал в конце августа.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:04

  Вкладчик1234 написав:Пошла рассылка про акцию "за каждых 10к на депо от 3мес - 1 шанс выиграть айфон или самсунг гелекси"


Минулого разу виграла "Слуга".
"Слуг" багато, тому - нова акція :)
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:13

  Vorlon написав:Это типа на идиотов рассчитано?

С такими ставками - депозиты хоть "с розыгрышем", хоть без, - действительно "расчет на олха"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 17:13

% на остаток

Интересная тема, оказывается % на остаток по белой, начисляться будет только если нет минуса на чёрной. Ждал проценты, вчера не было, сегодня не было, а в поддержке пишут : "процент на остаток выплачивается в том случае, если у вас нету задолженности по кредитному лимиту" Это давно так ?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 17:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Вкладчик1234 написав:Пошла рассылка про акцию "за каждых 10к на депо от 3мес - 1 шанс выиграть айфон или самсунг гелекси"


В паре с пониженным процентом работает как тактика по завлечению денег лежащих на текущем счету на срочные депозиты. О чём я писал в конце августа.


Вот и Рогальский подтвердил
https://youtu.be/Sb5d6isIYQg?t=608
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 17:16

yoggik
Это всегда так было!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 17:23

  Vorlon написав:yoggik
Это всегда так было!


Значит не обращал внимание, ясно
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 17:31

Re: Monobank

Вкладчик1234 написав:
  Vorlon написав:Это типа на идиотов рассчитано?

С такими ставками - депозиты хоть "с розыгрышем", хоть без, - действительно "расчет на олха"
Давно участвовал в этом лохотроне, но тогда ставки были 18% годовых. Сейчас с их ставками никакого смысла участвовать нет
.......
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 17:34

  vitaliy_berdinskikh написав:Вот и Рогальский подтвердил
https://youtu.be/Sb5d6isIYQg?t=608
ну такая себе тактика, ведь в случае падения курса - депозит окажется свиньей подсунутой :)
Кешбечные карты!
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Вопросы - в личку!
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