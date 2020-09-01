Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:43
Вкладчик1234 Это типа на идиотов рассчитано?
Vorlon
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Додано: Сер 02 вер, 2020 11:44
Вкладчик1234 написав:
Пошла рассылка про акцию "за каждых 10к на депо от 3мес - 1 шанс выиграть айфон или самсунг гелекси"
В паре с пониженным процентом работает как тактика по завлечению денег лежащих на текущем счету на срочные депозиты. О чём я писал в конце августа.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 02 вер, 2020 12:04
Вкладчик1234 написав:
Пошла рассылка про акцию "за каждых 10к на депо от 3мес - 1 шанс выиграть айфон или самсунг гелекси"
Минулого разу виграла "Слуга".
"Слуг" багато, тому - нова акція
V2
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Додано: Сер 02 вер, 2020 12:13
Vorlon написав:
Это типа на идиотов рассчитано?
С такими ставками - депозиты хоть "с розыгрышем", хоть без, - действительно "расчет на олха"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Додано: Сер 02 вер, 2020 17:13
Интересная тема, оказывается % на остаток по белой, начисляться будет только если нет минуса на чёрной. Ждал проценты, вчера не было, сегодня не было, а в поддержке пишут : "процент на остаток выплачивается в том случае, если у вас нету задолженности по кредитному лимиту" Это давно так ?
yoggik
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Додано: Сер 02 вер, 2020 17:16
vitaliy_berdinskikh написав: Вкладчик1234 написав:
Пошла рассылка про акцию "за каждых 10к на депо от 3мес - 1 шанс выиграть айфон или самсунг гелекси"
В паре с пониженным процентом работает как тактика по завлечению денег лежащих на текущем счету на срочные депозиты. О чём я писал в конце августа.
Вот и Рогальский подтвердил
https://youtu.be/Sb5d6isIYQg?t=608
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 1185
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Додано: Сер 02 вер, 2020 17:16
yoggik Это всегда так было!
Vorlon
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Додано: Сер 02 вер, 2020 17:23
Vorlon написав: yoggik
Это всегда так было!
Значит не обращал внимание, ясно
yoggik
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Додано: Сер 02 вер, 2020 17:31
Вкладчик1234 написав: Vorlon написав:
Это типа на идиотов рассчитано?
С такими ставками - депозиты хоть "с розыгрышем", хоть без, - действительно "расчет на олха"
Давно участвовал в этом лохотроне, но тогда ставки были 18% годовых. Сейчас с их ставками никакого смысла участвовать нет
.......
Boundless
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Додано: Сер 02 вер, 2020 17:34
ну такая себе тактика, ведь в случае падения курса - депозит окажется свиньей подсунутой
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omb
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