Уже столкнулся с такой свиньей: в Форварде пролонгировался депозит, а сейчас ставки по таким депозитам уже выше. Не трагедия, но блин ....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 17:38
Re: Monobank
Уже столкнулся с такой свиньей: в Форварде пролонгировался депозит, а сейчас ставки по таким депозитам уже выше. Не трагедия, но блин ....
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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