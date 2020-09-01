Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 17:38
omb написав:
ведь в случае падения курса - депозит окажется свиньей подсунутой
Уже столкнулся с такой свиньей: в Форварде пролонгировался депозит, а сейчас ставки по таким депозитам уже выше. Не трагедия, но блин ....
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 02 вер, 2020 18:44
Vorlon
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:21
vitaliy_berdinskikh написав: omb написав:
ведь в случае падения курса - депозит окажется свиньей подсунутой
Уже столкнулся с такой свиньей: в Форварде пролонгировался депозит, а сейчас ставки по таким депозитам уже выше. Не трагедия, но блин ....
Вы часто задвигаете "умные" вещи, а поймались как ОЛХ.
Как можно не снять пролонгацию??
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jay2004
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:23
Эт тупую истерику слушать невозможно
Предлагаю тёте закрыть все счета в банках, она не умеет ими пользоваться
И шо мона так ругаться в Ютубе, и ничо ей за это не будет?
Востаннє редагувалось
clientage
в Сер 02 вер, 2020 19:30, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:27
jay2004 написав:
Как можно не снять пролонгацию??
В своё оправдание могу сказать что собирался снять её за день до окончания, но было уже поздно: это был выходной, окончание тоже в выходной и банк уже продлил депозит. А так да, лоханулся.
У Моно, к слову, тоже автоматом включено автопродление и я всегда выключаю его сразу после открытия депозита. А вот в Форварде почему-то забыл.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:33
40 минут?
Судя по возрасту и перечню диагнозов карты открывала героиня видео и именно она убедила пенсионеров открыть там счёт. А возможно скорей всего карты были открыты на пенсионеров, а пользуется ими сама героиня для того чтобы гонять деньги переводами с карты на карту.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:40
Vorlon написав:
Мочилово Моно:
Кто-то реально слушал эту чахоточную клушу 40 мин ?
mustbe
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:42
vitaliy_berdinskikh написав:
40 минут?
Судя по возрасту и перечню диагнозов карты открывала героиня видео и именно она убедила пенсионеров открыть там счёт. А возможно скорей всего карты были открыты на пенсионеров, а пользуется ими сама героиня для того чтобы гонять деньги переводами с карты на карту.
Добавлю, что судя по другим видео на канале героини, она любит баловаться в "игры", рядом с которыми В2В и МММ выглядят как "белый бизнес"
Исход был предсказуем
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:43
mustbe написав:
Кто-то реально слушал эту чахоточную клушу 40 мин ?
Меркурианцы. Это не халявщики - это партнеры!
https://youtu.be/Yqv3bVNwAcc
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:45
mustbe написав:
Кто-то реально слушал эту чахоточную клушу 40 мин ?
Я взял волю в кулак и где-то с 10-ой минуты на скорости 2x
Vorlon
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