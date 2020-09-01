RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2041204220432044>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 89
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
8%
7
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
33
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 17:38

Re: Monobank

  omb написав:ведь в случае падения курса - депозит окажется свиньей подсунутой

Уже столкнулся с такой свиньей: в Форварде пролонгировался депозит, а сейчас ставки по таким депозитам уже выше. Не трагедия, но блин ....
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1191
З нами з: 06.08.19
Подякував: 302 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:44

Мочилово Моно:
https://youtu.be/h2c60AtEyPY
Vorlon
 
Повідомлень: 8992
З нами з: 14.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:21

  vitaliy_berdinskikh написав:
  omb написав:ведь в случае падения курса - депозит окажется свиньей подсунутой

Уже столкнулся с такой свиньей: в Форварде пролонгировался депозит, а сейчас ставки по таким депозитам уже выше. Не трагедия, но блин ....


Вы часто задвигаете "умные" вещи, а поймались как ОЛХ.
Как можно не снять пролонгацию??
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2377
З нами з: 19.02.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:23

  Vorlon написав:Мочилово Моно:
https://youtu.be/h2c60AtEyPY

Эт тупую истерику слушать невозможно
Предлагаю тёте закрыть все счета в банках, она не умеет ими пользоваться :mrgreen:

И шо мона так ругаться в Ютубе, и ничо ей за это не будет? :shock:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 02 вер, 2020 19:30, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32258
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2563 раз.
Подякували: 3774 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:27

Re: Monobank

  jay2004 написав:Как можно не снять пролонгацию??

В своё оправдание могу сказать что собирался снять её за день до окончания, но было уже поздно: это был выходной, окончание тоже в выходной и банк уже продлил депозит. А так да, лоханулся.

У Моно, к слову, тоже автоматом включено автопродление и я всегда выключаю его сразу после открытия депозита. А вот в Форварде почему-то забыл. :oops:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1191
З нами з: 06.08.19
Подякував: 302 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:33

  Vorlon написав:Мочилово Моно:
https://youtu.be/h2c60AtEyPY

40 минут? :mrgreen:

Судя по возрасту и перечню диагнозов карты открывала героиня видео и именно она убедила пенсионеров открыть там счёт. А возможно скорей всего карты были открыты на пенсионеров, а пользуется ими сама героиня для того чтобы гонять деньги переводами с карты на карту.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1191
З нами з: 06.08.19
Подякував: 302 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:40

  Vorlon написав:Мочилово Моно:

Кто-то реально слушал эту чахоточную клушу 40 мин ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4651
З нами з: 27.12.17
Подякував: 98 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Vorlon написав:Мочилово Моно:
https://youtu.be/h2c60AtEyPY

40 минут? :mrgreen:

Судя по возрасту и перечню диагнозов карты открывала героиня видео и именно она убедила пенсионеров открыть там счёт. А возможно скорей всего карты были открыты на пенсионеров, а пользуется ими сама героиня для того чтобы гонять деньги переводами с карты на карту.

Добавлю, что судя по другим видео на канале героини, она любит баловаться в "игры", рядом с которыми В2В и МММ выглядят как "белый бизнес"

Исход был предсказуем
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12424
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7111 раз.
Подякували: 3274 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:43

Re: Monobank

  mustbe написав:Кто-то реально слушал эту чахоточную клушу 40 мин ?

Меркурианцы. Это не халявщики - это партнеры!
https://youtu.be/Yqv3bVNwAcc
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1191
З нами з: 06.08.19
Подякував: 302 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:45

  mustbe написав:Кто-то реально слушал эту чахоточную клушу 40 мин ?

Я взял волю в кулак и где-то с 10-ой минуты на скорости 2x :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 8992
З нами з: 14.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2041204220432044>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Flamingo, Solar_simfi, Spring, vitaliy_berdinskikh і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.