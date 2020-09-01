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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2041204220432044

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 89
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
8%
7
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
33
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:47

mustbe я вытерпел только 16. Первые 12-13 минут была просто патетика, но уже было понятно что по ходу сама мадам пользовалась картой маман, а когда блоканули 5000, то ее как она сама сказала "порвало". На 15 минут случился перл в ее исполнении, что дескать у ее мамы может и не быть смартфона ( :twisted: ) или она может не уметь пользоваться видеосвязью в вайбере - после этого лично мне все стало ясно - клиент, который скорее всего сам был не прав, и которого прищучил финмон на мелочевке начал качать права и лезть в бутылку - в итоге не нашел ничего лучшего как вылить ушат помоев таким вот способом. В общем ИМХО для нас там ничего интересного
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    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4845
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:53

Flamingo, безотносительно данной ситуации, это что, финмон может из-за 5к наехать?)
Adast
 
Повідомлень: 133
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Подякував: 59 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:55

  Adast написав:Flamingo, безотносительно данной ситуации, это что, финмон может из-за 5к наехать?)

Если это сотый за неделю перевод - то да. Сумма совершенно не имеет значения.

Тётин Меркурий судя по промо-ролику как-то связан с криптовалютой. Криптовалюта в наших краях выходит в нал зачастую путем взаимозачётов с входыщими, переводами с карты на карты. Похоже те 5000 были не от маминого знакомого, а от какого-то очердного входящего ммм-щика.
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vitaliy_berdinskikh
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