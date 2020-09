Форуми / Народні рейтинги: Банки,

я вытерпел только 16. Первые 12-13 минут была просто патетика, но уже было понятно что по ходу сама мадам пользовалась картой маман, а когда блоканули 5000, то ее как она сама сказала "порвало". На 15 минут случился перл в ее исполнении, что дескать у ее мамы может и не быть смартфона ( ) или она может не уметь пользоваться видеосвязью в вайбере - после этого лично мне все стало ясно - клиент, который скорее всего сам был не прав, и которого прищучил финмон на мелочевке начал качать права и лезть в бутылку - в итоге не нашел ничего лучшего как вылить ушат помоев таким вот способом. В общем ИМХО для нас там ничего интересного я вытерпел только 16. Первые 12-13 минут была просто патетика, но уже было понятно что по ходу сама мадам пользовалась картой маман, а когда блоканули 5000, то ее как она сама сказала "порвало". На 15 минут случился перл в ее исполнении, что дескать у ее мамы может и не быть смартфона () или она может не уметь пользоваться видеосвязью в вайбере - после этого лично мне все стало ясно - клиент, который скорее всего сам был не прав, и которого прищучил финмон на мелочевке начал качать права и лезть в бутылку - в итоге не нашел ничего лучшего как вылить ушат помоев таким вот способом. В общем ИМХО для нас там ничего интересного

Flamingo 1

Повідомлень: 4846 З нами з: 20.03.15 Подякував: 85 раз. Подякували: 1088 раз.

Flamingo, безотносительно данной ситуации, это что, финмон может из-за 5к наехать?) Adast Повідомлень: 134 З нами з: 04.06.20 Подякував: 59 раз. Подякували: 6 раз.

Если это сотый за неделю перевод - то да. Сумма совершенно не имеет значения.



Тётин Меркурий судя по промо-ролику как-то связан с криптовалютой. Криптовалюта в наших краях выходит в нал зачастую путем взаимозачётов с входыщими, переводами с карты на карты. Похоже те 5000 были не от маминого знакомого, а от какого-то очердного входящего ммм-щика. Если это сотый за неделю перевод - то да. Сумма совершенно не имеет значения.Тётин Меркурий судя по промо-ролику как-то связан с криптовалютой. Криптовалюта в наших краях выходит в нал зачастую путем взаимозачётов с входыщими, переводами с карты на карты. Похоже те 5000 были не от маминого знакомого, а от какого-то очердного входящего ммм-щика.

vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 1191 З нами з: 06.08.19 Подякував: 302 раз. Подякували: 122 раз.

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift

Adast написав: Flamingo, безотносительно данной ситуации, это что, финмон может из-за 5к наехать?) , безотносительно данной ситуации, это что, финмон может из-за 5к наехать?)

Повідомлень: 1191 З нами з: 06.08.19 Подякував: 302 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 20:05 Adast написав: Flamingo, безотносительно данной ситуации, это что, финмон может из-за 5к наехать?) , безотносительно данной ситуации, это что, финмон может из-за 5к наехать?)

Финмон может в принципе за любую сумму. Опять таки ведь мы не знаем что там за реальная ситуация было и кто там реально переводил деньги. Я лично данной мадам не верю, что это был ее мамаши знакомый-друг-пенс из другого города. Поэтому думаю у финмона безусловно повод был... Финмон может в принципе за любую сумму. Опять таки ведь мы не знаем что там за реальная ситуация было и кто там реально переводил деньги. Я лично данной мадам не верю, что это был ее мамаши знакомый-друг-пенс из другого города. Поэтому думаю у финмона безусловно повод был... Flamingo 1

Повідомлень: 4846 З нами з: 20.03.15 Подякував: 85 раз. Подякували: 1088 раз.

vitaliy_berdinskikh написав: jay2004 написав: Как можно не снять пролонгацию?? Как можно не снять пролонгацию??

Повідомлень: 4846 З нами з: 20.03.15 Подякував: 85 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 21:12 vitaliy_berdinskikh написав: jay2004 написав: Как можно не снять пролонгацию?? Как можно не снять пролонгацию??

В своё оправдание могу сказать что собирался снять её за день до окончания, но было уже поздно: это был выходной, окончание тоже в выходной и банк уже продлил депозит. А так да, лоханулся.



У Моно, к слову, тоже автоматом включено автопродление и я всегда выключаю его сразу после открытия депозита. А вот в Форварде почему-то забыл. В своё оправдание могу сказать что собирался снять её за день до окончания, но было уже поздно: это был выходной, окончание тоже в выходной и банк уже продлил депозит. А так да, лоханулся.У Моно, к слову, тоже автоматом включено автопродление и я всегда выключаю его сразу после открытия депозита. А вот в Форварде почему-то забыл.

А мне тётя позвонила из банка за пару дней перед окончанием депо и сказала что скоро заканчивается депо и у вас не снята галочка пролонгации. А так бы и я лоханулся. А мне тётя позвонила из банка за пару дней перед окончанием депо и сказала что скоро заканчивается депо и у вас не снята галочка пролонгации. А так бы и я лоханулся. andreyiskra Повідомлень: 981 З нами з: 28.01.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 44 раз. andreyiskra это в моне позвонили? omb Повідомлень: 1981 З нами з: 08.04.14 Подякував: 23 раз. Подякували: 148 раз. omb написав: andreyiskra это в моне позвонили? это в моне позвонили?

Не, в форварде. Не увидел что это ветка по Моне. Не, в форварде. Не увидел что это ветка по Моне. andreyiskra Повідомлень: 981 З нами з: 28.01.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 44 раз.

