mustbe я вытерпел только 16. Первые 12-13 минут была просто патетика, но уже было понятно что по ходу сама мадам пользовалась картой маман, а когда блоканули 5000, то ее как она сама сказала "порвало". На 15 минут случился перл в ее исполнении, что дескать у ее мамы может и не быть смартфона ( ) или она может не уметь пользоваться видеосвязью в вайбере - после этого лично мне все стало ясно - клиент, который скорее всего сам был не прав, и которого прищучил финмон на мелочевке начал качать права и лезть в бутылку - в итоге не нашел ничего лучшего как вылить ушат помоев таким вот способом. В общем ИМХО для нас там ничего интересного
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Adast написав:Flamingo, безотносительно данной ситуации, это что, финмон может из-за 5к наехать?)
Если это сотый за неделю перевод - то да. Сумма совершенно не имеет значения.
Тётин Меркурий судя по промо-ролику как-то связан с криптовалютой. Криптовалюта в наших краях выходит в нал зачастую путем взаимозачётов с входыщими, переводами с карты на карты. Похоже те 5000 были не от маминого знакомого, а от какого-то очердного входящего ммм-щика.
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Adast написав:Flamingo, безотносительно данной ситуации, это что, финмон может из-за 5к наехать?)
Финмон может в принципе за любую сумму. Опять таки ведь мы не знаем что там за реальная ситуация было и кто там реально переводил деньги. Я лично данной мадам не верю, что это был ее мамаши знакомый-друг-пенс из другого города. Поэтому думаю у финмона безусловно повод был...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0