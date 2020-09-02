Додано: Сер 02 вер, 2020 19:47

я вытерпел только 16. Первые 12-13 минут была просто патетика, но уже было понятно что по ходу сама мадам пользовалась картой маман, а когда блоканули 5000, то ее как она сама сказала "порвало". На 15 минут случился перл в ее исполнении, что дескать у ее мамы может и не быть смартфона () или она может не уметь пользоваться видеосвязью в вайбере - после этого лично мне все стало ясно - клиент, который скорее всего сам был не прав, и которого прищучил финмон на мелочевке начал качать права и лезть в бутылку - в итоге не нашел ничего лучшего как вылить ушат помоев таким вот способом. В общем ИМХО для нас там ничего интересного