Во вчерашнем посте про изменение тарифов я допустил маркетинговую ошибку.Нельзя было показывать в одном сообщении ставку по депозитам и по кредитам, так как некоторым читателям показалось, что мы «слишком много зарабатываем».Попробую тезисно объяснить нашу экономику, чтобы не было ощущения, что мы кого-то «грабим»:1. 30% кредитного портфеля работает в грейс-периоде и ставка по нему 0%.2. Кредиты возвращают не все. Потери у нас на уровне 5-7%. В карантин они немного выросли.3. ~60% ресурсов мы привлекли в виде срочных депозитов, которые еще недавно стоили 18% годовых и ставка по ним не снижалась.4. В проекте задействовано около 2000 человек и я не буду писать фонд оплаты их труда, но надеюсь вы понимаете, что одно из лучших банковских приложений в мире делают не Рафшан и Джамшут.Мы зарабатываем кредитную маржу (прибыль) около 10-12% годовых.Примерно столько же, сколько клиенты получают по депозитам, это абсолютно разумный заработок для такого технологичного, сложного бизнеса.Простите, что не работаем в убыток.Согласитесь, что дать нам хоть немного заработать, это более справедливо, чем дать заработать какому-то Apple 30% за то, что он выставил твое приложение в маркет. Мы же все-таки свои - отечественные производители.