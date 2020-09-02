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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2042204320442045>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
33
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:47

mustbe я вытерпел только 16. Первые 12-13 минут была просто патетика, но уже было понятно что по ходу сама мадам пользовалась картой маман, а когда блоканули 5000, то ее как она сама сказала "порвало". На 15 минут случился перл в ее исполнении, что дескать у ее мамы может и не быть смартфона ( :twisted: ) или она может не уметь пользоваться видеосвязью в вайбере - после этого лично мне все стало ясно - клиент, который скорее всего сам был не прав, и которого прищучил финмон на мелочевке начал качать права и лезть в бутылку - в итоге не нашел ничего лучшего как вылить ушат помоев таким вот способом. В общем ИМХО для нас там ничего интересного
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:53

Flamingo, безотносительно данной ситуации, это что, финмон может из-за 5к наехать?)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:55

  Adast написав:Flamingo, безотносительно данной ситуации, это что, финмон может из-за 5к наехать?)

Если это сотый за неделю перевод - то да. Сумма совершенно не имеет значения.

Тётин Меркурий судя по промо-ролику как-то связан с криптовалютой. Криптовалюта в наших краях выходит в нал зачастую путем взаимозачётов с входыщими, переводами с карты на карты. Похоже те 5000 были не от маминого знакомого, а от какого-то очердного входящего ммм-щика.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:05

  Adast написав:Flamingo, безотносительно данной ситуации, это что, финмон может из-за 5к наехать?)

Финмон может в принципе за любую сумму. Опять таки ведь мы не знаем что там за реальная ситуация было и кто там реально переводил деньги. Я лично данной мадам не верю, что это был ее мамаши знакомый-друг-пенс из другого города. Поэтому думаю у финмона безусловно повод был...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:12

  vitaliy_berdinskikh написав:
  jay2004 написав:Как можно не снять пролонгацию??

В своё оправдание могу сказать что собирался снять её за день до окончания, но было уже поздно: это был выходной, окончание тоже в выходной и банк уже продлил депозит. А так да, лоханулся.

У Моно, к слову, тоже автоматом включено автопродление и я всегда выключаю его сразу после открытия депозита. А вот в Форварде почему-то забыл. :oops:

А мне тётя позвонила из банка за пару дней перед окончанием депо и сказала что скоро заканчивается депо и у вас не снята галочка пролонгации. А так бы и я лоханулся.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:13

andreyiskra это в моне позвонили?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:21

  omb написав:andreyiskra это в моне позвонили?

Не, в форварде. Не увидел что это ветка по Моне.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:31

Re: Monobank

Если открыта банка, то процент по ней фиксируется на момент открытия?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:38

  Boundless написав:Если открыта банка, то процент по ней фиксируется на момент открытия?

Нет
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:47

Re: Monobank

1. Долго держались. Можно сказать, из последних сил. Но ставки по срочным депозитам уже снизились настолько, что выгоднее стало держать остаток на карте, чем размещать срочный депозит. Годовые срочные депозиты без права расторжения мы привлекаем под 11% годовых и это одна из самых выгодных ставок сегодня, а платим по остаткам 10% годовых.
Поэтому, начиная с 1.09, плата по остаткам по нашим картам станет 7% годовых.

На этом плохие новости заканчиваются и начинаются хорошие.

2. С 1.09 мы снижаем плату за использование кредитного лимита по нашим картам для тех клиентов, кто не находится в грейс-периоде.
Ставка по черным картам станет 3,1% в месяц, а была 3,2% в месяц.
Ставка по платиновым и железным картам станет 2,9% в месяц, а была 3,1% в месяц.

Это логично, с учетом снижения ставок по депозитам и платы по остаткам.



Во вчерашнем посте про изменение тарифов я допустил маркетинговую ошибку.

Нельзя было показывать в одном сообщении ставку по депозитам и по кредитам, так как некоторым читателям показалось, что мы «слишком много зарабатываем».

Попробую тезисно объяснить нашу экономику, чтобы не было ощущения, что мы кого-то «грабим»:

1. 30% кредитного портфеля работает в грейс-периоде и ставка по нему 0%.

2. Кредиты возвращают не все. Потери у нас на уровне 5-7%. В карантин они немного выросли.

3. ~60% ресурсов мы привлекли в виде срочных депозитов, которые еще недавно стоили 18% годовых и ставка по ним не снижалась.

4. В проекте задействовано около 2000 человек и я не буду писать фонд оплаты их труда, но надеюсь вы понимаете, что одно из лучших банковских приложений в мире делают не Рафшан и Джамшут.

Мы зарабатываем кредитную маржу (прибыль) около 10-12% годовых.
Примерно столько же, сколько клиенты получают по депозитам, это абсолютно разумный заработок для такого технологичного, сложного бизнеса.

Простите, что не работаем в убыток.
Согласитесь, что дать нам хоть немного заработать, это более справедливо, чем дать заработать какому-то Apple 30% за то, что он выставил твое приложение в маркет. Мы же все-таки свои - отечественные производители.

https://t.me/OGoMono


спросите у Гороховского какая была маржа в годы с депозитной ставкой 18%
корявое вышло оправдание, почему при ставке привлечения депозитов 11% и кредитовании под 34% рентабельность получилась около 10-12% годовых.

То что задействовано около 2000 человек говорит о том что либо у вас очень высокие объемы кредитования, либо персонал работает неэффективно. В любом случае заёмщика не интересует количество задействованного персонала. От того что вас в кафе обслужит 10 официантов вместо одного, еда вкуснее не станет. Корректнее приводить качественные показатели а не колличественные, у сороконожки 40 ног а у марафонца две, означает ли это что сороканожка в 20 раз эффективнее?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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