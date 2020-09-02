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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
33
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:55

если ваш друг активирует карту именно 18 сентября, вы оба получите по 75 грн, а не по 50!

Во-вторых, вы получите награду “День друзей”, а это, наверно, одна из самых сложных наград в нашей коллекции, потому что получить её можно только раз в год.

В-третьях, среди всех участников установки рекорда мы случайным образом выберем 10 человек, которые пригласили своих друзей, и подарим им по железной карте с бесплатным обслуживанием на два года. Каждый активировавший карту друг увеличивает шансы на получение железной карты.
https://t.me/OGoMono/550
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 9458
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:01

greenozon хороший рекламный ход
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:36

  omb написав:greenozon хороший рекламный ход


мабуть, але за 1 день... сумнівно
дали хоча б тиждень-два
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:56

Re: Monobank

если ваш друг активирует карту именно 18 сентября
больше двух недель
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:01

Re: Monobank

Монобанк теперь пошел по стопам привата и его стейков?
https://minfin.com.ua/company/monobank/ ... com3943695
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:59

  vpchelko написав:Монобанк теперь пошел по стопам привата и его стейков?
https://minfin.com.ua/company/monobank/ ... com3943695

НБУ рассудит :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:59

  vpchelko написав:Монобанк теперь пошел по стопам привата и его стейков?
https://minfin.com.ua/company/monobank/ ... com3943695

"Підтримка вигадує дурниці у відповідь на звернення клієнтів", - чергова шокуюча новина від vpchelko :?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:10

  klug написав:
  vpchelko написав:Монобанк теперь пошел по стопам привата и его стейков?
https://minfin.com.ua/company/monobank/ ... com3943695

"Підтримка вигадує дурниці у відповідь на звернення клієнтів", - чергова шокуюча новина від vpchelko :?

Автор не он, насколько помню он там под своим именем пишет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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