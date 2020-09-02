Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 16:55
если ваш друг активирует карту именно 18 сентября,
вы оба получите по 75 грн
, а не по 50!
Во-вторых, вы получите награду “День друзей”, а это, наверно, одна из самых сложных наград в нашей коллекции, потому что получить её можно только раз в год.
В-третьях, среди всех участников установки рекорда мы случайным образом выберем 10 человек, которые пригласили своих друзей, и подарим им по железной карте с бесплатным обслуживанием на два года. Каждый активировавший карту друг увеличивает шансы на получение железной карты.
https://t.me/OGoMono/550
greenozon
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Додано: Чет 03 вер, 2020 17:01
greenozon хороший рекламный ход
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omb
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Додано: Чет 03 вер, 2020 17:36
omb написав: greenozon
хороший рекламный ход
мабуть, але за 1 день... сумнівно
дали хоча б тиждень-два
greenozon
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Додано: Чет 03 вер, 2020 17:56
если ваш друг активирует карту именно
18 сентября
больше двух недель
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 03 вер, 2020 22:01
Монобанк теперь пошел по стопам привата и его стейков?
https://minfin.com.ua/company/monobank/ ... com3943695
vpchelko
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Додано: Чет 03 вер, 2020 22:59
НБУ рассудит
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Форумчанин року
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Додано: Чет 03 вер, 2020 22:59
"Підтримка вигадує дурниці у відповідь на звернення клієнтів", - чергова шокуюча новина від
vpchelko
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 03 вер, 2020 23:10
klug написав:
"Підтримка вигадує дурниці у відповідь на звернення клієнтів", - чергова шокуюча новина від
vpchelko
Автор не он, насколько помню он там под своим именем пишет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 1200
З нами з: 06.08.19
Подякував: 303 раз.
Подякували: 123 раз.
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