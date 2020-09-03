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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:49
Sergion написав:
Подскажите, если депозит закончился вчера - во сколько обычно на следующий день (сегодня) он стает доступен для снятия?
7-00 уже доступна кнопка Снять депозит.
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jay2009
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:50
Вчора купил телефон в Ельдорадо, розрахувався картою Моно. В цьому місяці партнерський кешбек від Ельдорадо - 5% без обмеження суми. Транзакція у додатку "Ельдорадо - Бытовая техника", але жодної копійки кешбеку немає. Написав в служби підтримки, не змогли відповісти , будуть розбиратися. Обіцяли подзвонити. Вже скоро сутки як обікрали. Шось зникає довіра до цієї контори, відсотки по депо опустили доволі різко, зараз жаба не дає розрахуватись за кешбек.
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yuluk
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:51
yuluk написав:
Вже скоро сутки як обікрали.
Диагноз
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:52
yuluk написав:
Шось зникає довіра до цієї контори
Бегом закрывай счёт, только наличка - твой путь.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:08
vitaliy_berdinskikh ми з вами не знайомі щоб переходити на "ти", та навіть з ваших постів я бачу рівень розвитку і він досить низький
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yuluk
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:37
yuluk написав:
vitaliy_berdinskikh ми з Вами
не знайомі щоб переходити на "ти"
Обращение на "ты" возможно при общении с любыми людьми, а не только со знакомым. Открываем любую книжку советских времён и находим там обращение к незнакомым детям на "ты".
– Дяденькя-я-я! – кричал мальчик. – А, дяденькя-я-я! Подь сюда! Это был требовательный крик о помощи. Я свернул с дороги и подошел к мальчику.
– Дяденькя, – сказал он, смело глядя на меня серыми умоляющими глазами. – Подсади меня на мерина, а то я сам не могу.
– А ты чей? – спросил я.
– Аптекарский я, – ответил мальчик.
yuluk написав:
я бачу рівень розвитку і він досить низький
Я вижу что ты начав с того что требуешь от меня формально-вежливой формы обращения, заканчиваешь откровенным и примитивным хамством.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:18
yuluk написав:
Вчора купил телефон в Ельдорадо, розрахувався картою Моно. В цьому місяці партнерський кешбек від Ельдорадо - 5% без обмеження суми. Транзакція у додатку "Ельдорадо - Бытовая техника", але жодної копійки кешбеку немає. Написав в служби підтримки, не змогли відповісти , будуть розбиратися. Обіцяли подзвонити. Вже скоро сутки як обікрали. Шось зникає довіра до цієї контори, відсотки по депо опустили доволі різко, зараз жаба не дає розрахуватись за кешбек.
Должны насчитать. У меня тоже такое было с эльдорадо!
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mihasik
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:21
Скорее всего выбраны категории бытовая техника + эльдорадо и система запуталась, дала сбой.
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:46
У меня противоположная ситуация. Уже набрал кешбека на 499грн. Из них 100 по Свит Тв и 399 Книги. Это значит-фсё? Карту на полку? Кешбека больше не будет? Или кешбек по партнёрским и банковским категориям не суммируется? В планах ещё кафе и рестораны были.
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DONALD
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