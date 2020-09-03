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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2043204420452046

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
33
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:49

  Sergion написав:Подскажите, если депозит закончился вчера - во сколько обычно на следующий день (сегодня) он стает доступен для снятия?

7-00 уже доступна кнопка Снять депозит.
jay2009
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:50

Кешбек від Ельдорадо

Вчора купил телефон в Ельдорадо, розрахувався картою Моно. В цьому місяці партнерський кешбек від Ельдорадо - 5% без обмеження суми. Транзакція у додатку "Ельдорадо - Бытовая техника", але жодної копійки кешбеку немає. Написав в служби підтримки, не змогли відповісти , будуть розбиратися. Обіцяли подзвонити. Вже скоро сутки як обікрали. Шось зникає довіра до цієї контори, відсотки по депо опустили доволі різко, зараз жаба не дає розрахуватись за кешбек.
yuluk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:51

Re: Monobank

  yuluk написав:Вже скоро сутки як обікрали.

Диагноз
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:52

Re: Monobank

  yuluk написав:Шось зникає довіра до цієї контори

Бегом закрывай счёт, только наличка - твой путь.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:08

vitaliy_berdinskikh ми з вами не знайомі щоб переходити на "ти", та навіть з ваших постів я бачу рівень розвитку і він досить низький
yuluk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:37

Re: Monobank

  yuluk написав:vitaliy_berdinskikh ми з Вами не знайомі щоб переходити на "ти"

Обращение на "ты" возможно при общении с любыми людьми, а не только со знакомым. Открываем любую книжку советских времён и находим там обращение к незнакомым детям на "ты".
– Дяденькя-я-я! – кричал мальчик. – А, дяденькя-я-я! Подь сюда! Это был требовательный крик о помощи. Я свернул с дороги и подошел к мальчику.

– Дяденькя, – сказал он, смело глядя на меня серыми умоляющими глазами. – Подсади меня на мерина, а то я сам не могу.

– А ты чей? – спросил я.

– Аптекарский я, – ответил мальчик.

  yuluk написав:я бачу рівень розвитку і він досить низький

Я вижу что ты начав с того что требуешь от меня формально-вежливой формы обращения, заканчиваешь откровенным и примитивным хамством.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:18

  yuluk написав:Вчора купил телефон в Ельдорадо, розрахувався картою Моно. В цьому місяці партнерський кешбек від Ельдорадо - 5% без обмеження суми. Транзакція у додатку "Ельдорадо - Бытовая техника", але жодної копійки кешбеку немає. Написав в служби підтримки, не змогли відповісти , будуть розбиратися. Обіцяли подзвонити. Вже скоро сутки як обікрали. Шось зникає довіра до цієї контори, відсотки по депо опустили доволі різко, зараз жаба не дає розрахуватись за кешбек.

Должны насчитать. У меня тоже такое было с эльдорадо!
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:21

Re: Monobank

Скорее всего выбраны категории бытовая техника + эльдорадо и система запуталась, дала сбой.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:46

У меня противоположная ситуация. Уже набрал кешбека на 499грн. Из них 100 по Свит Тв и 399 Книги. Это значит-фсё? Карту на полку? Кешбека больше не будет? Или кешбек по партнёрским и банковским категориям не суммируется? В планах ещё кафе и рестораны были.
DONALD
 
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