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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:41
DONALD написав:
Или кешбек по партнёрским и банковским категориям не суммируется?
Вроде как, уже давно не суммируется. Новость была в Facebook.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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