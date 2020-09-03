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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2044204520462047

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
33
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:41

Re: Monobank

  DONALD написав:Или кешбек по партнёрским и банковским категориям не суммируется?
Вроде как, уже давно не суммируется. Новость была в Facebook.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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  #<1 ... 2044204520462047
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