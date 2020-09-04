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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2044204520462047

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
33
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:41

Re: Monobank

  DONALD написав:Или кешбек по партнёрским и банковским категориям не суммируется?
Вроде как, уже давно не суммируется. Новость была в Facebook.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:05

Re: Monobank

Decathlon по какому мсс проходит?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:00

У всех до сих пор в приложении показывает 10% на остаток?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:06

Re: Monobank

  lloydbanksua написав:У всех до сих пор в приложении показывает 10% на остаток?

По крайней мере на бете уже 7%.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:55

  ramzes4 написав:
  DONALD написав:У меня противоположная ситуация. Уже набрал кешбека на 499грн. Из них 100 по Свит Тв и 399 Книги. Это значит-фсё? Карту на полку? Кешбека больше не будет? Или кешбек по партнёрским и банковским категориям не суммируется? В планах ещё кафе и рестораны были.

Если набрали 500, то кешбека по банковским категориям (кафе и рестораны) больше не будет. А вот по партнерским можно и дальше набирать.

MASolomko
Вроде как, уже давно не суммируется. Новость была в Facebook.

Спасибо! Теперь стало яснее.
DONALD
 
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